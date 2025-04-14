Серена Уильямс спродюсирует сериал «Кэрри Сото вернулась» о теннисистке

Четырехкратная олимпийская чемпионка по теннису Серена Уильямс спродюсирует сериал «Кэрри Сото вернулась», в основу которого ляжет бестселлер Тейлор Дженкинс Рейд. Об этом сообщил Deadline.
Шоу расскажет о легендарной теннисистке Кэрри Сото, чья решимость побеждать любой ценой не сделала ее популярной. К завершению своей карьеры она становится лучшей спортсменкой, какую только видел мир.
Но спустя шесть лет на спортивной арене появляется новая звезда по имени Ники Чан. Она может отнять принадлежаший Кэрри мировой рекорд, и тогда Сото решает вернуться на корт в возрасте 37 лет, чтобы побороться за свое достижение.
Ее возвращение в большой спорт осложнят ее непостоянный, без конца возобновляющийся роман с Боу Хантли. Несмотря на все трудности, Сото намерена вернуться ради одного сезона, которые должен запомниться всем.
Историю Сото на экран перенесут компании Fifth Season и Picturestart. Исполнительными продюсерами проекта станут Уильямс, Кэролайн Карриер из Nine Two Six Productions, Рейд и Брэд Мендельсон из Circle Management + Production.
Ожидается, что сериал частично будет вдохновлен личной историей Серены Уильямс. Ранеее Рейд признавалась, что находилась под влиянием достижений Серены, когда создавала историю Кэрри Сото.
Тейлор Дженкинс Рейд — американская писательница, известная по книгам «Семь мужей Эвелин Хьюго», «Дейзи Джонс и The Six», «Еще одна настоящая любовь», «Навсегда разделенные» и другим. Она выпустила роман «Кэрри Сото вернулась» в 2022 году.