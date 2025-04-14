Серена Уильямс спродюсирует сериал «Кэрри Сото вернулась» о теннисистке

Но спустя шесть лет на спортивной арене появляется новая звезда по имени Ники Чан. Она может отнять принадлежаший Кэрри мировой рекорд, и тогда Сото решает вернуться на корт в возрасте 37 лет, чтобы побороться за свое достижение.