Мэнни Фреш рассказал, что припев трека «Who Let the Dogs Out» появился случайно

Продюсер лейбла Def Jam Мэнни Фреш рассказал, что это он придумал знаменитый припев в треке «Who Let the Dogs Out» группы Baha Men, причем совершенно случайно. Этим он поделился в подкасте «We Need to Talk» несколько месяцев назад, но отрывок с этой историей завирусился сейчас, обратил внимание Complex.

И тогда Фреш пропел им «Кто выпустил собак? Кто? Кто? Кто? Кто?» (в оригинале: «Who Let the Dogs Out? Who? Who? Who? Who?»). Таким образом, он хотел прогнать битмейкеров, напоследок сказав «Убирайтесь отсюда» и захлопнув дверь.