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Мэнни Фреш рассказал, что припев трека «Who Let the Dogs Out» появился случайно

Сегодня в 14:51
Фото: The Come Up Show/Flickr

Продюсер лейбла Def Jam Мэнни Фреш рассказал, что это он придумал знаменитый припев в треке «Who Let the Dogs Out» группы Baha Men, причем совершенно случайно. Этим он поделился в подкасте «We Need to Talk» несколько месяцев назад, но отрывок с этой историей завирусился сейчас, обратил внимание Complex.

«Я программировал что‑то в студии, и ребята, которые делали эту песню, зашли и спросили: „Бро, можешь помочь нам?“ Я им ответил: „Я тут кое-чем занят“, а они просто сказали: „Придумай нам хук [часть трека, которая выделяется и особенно нравится слушателю. — Прим. ред.]“», — вспомнил Фреш.

И тогда Фреш пропел им «Кто выпустил собак? Кто? Кто? Кто? Кто?» (в оригинале: «Who Let the Dogs Out? Who? Who? Who? Who?»). Таким образом, он хотел прогнать битмейкеров, напоследок сказав «Убирайтесь отсюда» и захлопнув дверь.

Когда трек «Who Let the Dogs Out» вышел, Фреш очень удивился. «Подождите-ка. Я говорил это только для того, чтобы выгнать их из студии!» — вспомнил свое удивление рэпер.

После релиза «Who Let the Dogs Out» выиграл «Грэмми» за лучшую танцевальную запись в 2001 году и попал в чарт топ-140 в США. В 2021 году пользователи реддита признали трек одним из самых узнаваемых.

В 2010 году «Who Let the Dogs Out» стала предметом крупного судебного разбирательства по делу об авторских правах. Музыкант Анслем Дуглас был автором песни «Doggie», которой вдохновились участники коллектива Baha Men и сделали кавер. Позже дело урегулировали, а сам автор признался, что трек не имеет ничего общего с собаками и на самом деле в нем содержится феминистская повестка.

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