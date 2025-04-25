Мэрия города Апелдорн, расположенного в Нидерландах, выбросила по ошибке 46 произведений искусства, в том числе портрет королевы страны Беатрикс работы американского художника Энди Уорхола. Об этом сообщил Би-би-си.
Уорхол выполнил портрет в виде шелкового принта в середине 80-х годов. На сегодняшний день эта работа оценивается по меньшей мере в 15 тысяч евро (около 1,4 млн рублей). На свалке она оказалась во время ремонта ратуши.
В подвале здания на время ремонтных работ разместили склад, куда и переместили на время арт-объекты. «Не так положено хранить ценные вещи. Но так уж произошло. Нам очень жаль», — отметил мэр города Ханс ван дер Пас.
Совет общины Апельдорн заявил, что экспонаты «с высокой долей вероятности» вынесли из подвала вместе с мусором. По словам издания Algemeen Dagblad, с произведениями искусства «могли обойтись небрежно», оставив их в стоящих в подвале мусорных контейнерах.
«Ценность работ не была установлена должным образом, в связи с ремонтными работами не было разработано никаких специальных правил и процедур, а когда выяснилось, что работы пропали, не были предприняты должные усилия по их поиску», — заключило СМИ, проведя собственное расследование.
Утраченные работы стоили не менее 22 тысяч евро (более 2 млн рублей). По мнению следователей, вероятность обнаружить их когда‑либо близка к нулевой.
Энди Уорхол — американский художник, один из самых известных мастеров XX века. Он работал в стиле поп-арт и прославился среди прочего броскими портретами современников. Он неоднократно изображал, к примеру, актрис Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор. Портрет королевы Беатрикс он отпечатал в 1985 году.
Шелковая гравюра с изображением Беатрикс, которая находилась на троне страны с 1980 по 2013 год, была часть проекта Энди Уорхола «Царствующие королевы». В серию также входили портреты британской королевы Елизаветы II, датской королевы Маргрете II и королевы Эсватини Нтомби Твала. Всего работ было 16.
В ноябре 2024 года принты с изображениями Беатрикс и Нтомби Твала пытались похитить с выставки на севере Нидерландов. Преступники вынесли из галереи четыре работы Уорхола и скрылись на машине. Позднее оказалось, что работы художника не поместились в автомобиль и похитители оставили их на улице.