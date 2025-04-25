По мотивам «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы выйдет графический роман

Фильм Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы получит продолжение в виде графического романа. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Издание создаст писатель Крис Райалл, адаптировавший ранее произведения Стивена Кинга, Харлана Эллисона и Клайва Баркера. Иллюстрации для книги нарисует Джейкоб Филлипс, известный по «That Texax Blood» и «Newburn».
Комикс появится в продаже в октябре, его выпустит издательство Abrams ComicArts. »«Мегалополис» — это гигантская, внушающая благоговение история, которая заставила меня поднять мое творчество на новый уровень», — прокомментировал Филлипс.
Издатель будущей книги подчеркнул, что «гениальность Копполы в сочетании с писательским мастерством Райалла и динамичным мастерством Филлипса делают «Мегалополис» настоящей вехой в литературном каноне графических романов».
Райалл отметил, что работа Копполы бросила ему вызов и вдохновила, а сотрудничество с Филлипсом привнесло новую глубину в повествование. «Мы создали нечто, что одновременно чтит и расширяет мир оригинального фильма», — сказал он.
«Я был рад передать идею графического романа в компетентные руки Криса Райалла с мыслью, что, хотя он и вдохновлен моим фильмом „Мегалополис“, он не обязательно должен быть им ограничен», — добавил Коппола. Кинематографист выразил надежду, что комикс станет «братом фильма, а не просто его эхом».
Картина «Мегалополис» вышла на экраны в 2024 году. В ней снялись Джон Войт, Лоренс Фишберн и Обри Плаза. Премьеру фильма встретили на Каннском кинофестивале 10-минутными овациями. Стоимость проекта составила 120 млн долларов, большую часть денег инвестировал в ленту сам Коппола.
Фильм провалился в прокате. «Афиша Daily» посмотрела картину в январе и вынесла ей суровый вердикт. После этого мы поговорили с Копполой и обсудили с режиссером «Мегалополис».