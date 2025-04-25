По мотивам «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы выйдет графический роман

«Я был рад передать идею графического романа в компетентные руки Криса Райалла с мыслью, что, хотя он и вдохновлен моим фильмом „Мегалополис“, он не обязательно должен быть им ограничен», — добавил Коппола. Кинематографист выразил надежду, что комикс станет «братом фильма, а не просто его эхом».