«Wannabe» и «We Will Rock You»: рейтинг самых узнаваемых песен по версии пользователей Reddit

Пользователь Reddit под ником u/Ladybug-2021 решил узнать, какие песни, по мнению людей, можно мгновенно узнать по тексту. Тред быстро стал популярен, собрав за 20 часов более 32,7 тыс. комментариев. Некоторые пользователи сразу писали название трека, а кому‑то было достаточно сказать одно слово, чтобы весь Reddit понял, о чем речь, и продолжил строчку. Мы составили рейтинг десяти самых узнаваемых треков, основываясь на количестве лайков и комментариев пользователей.

1. Spice Girls «Wannabe» «Yo I’ll tell you what I want what I really, really want», — написала пользовательница под ником CarmelCoffeePrincess. Ответ остальных юзеров не заставил себя долго ждать.

Текст песни «Wannabe» 1996 года был написан участницами группы Spice Girls в соавторстве с Мэттом Роувом и Ричардом Стэннардом за 30 минут. Записали ее тоже быстро — меньше чем за час. Это быстрая и ритмичная композиция, в стихах которой заложена идея о том, что женская дружба ценнее отношений с парнями. Текст стал знаковым символом расширения женских прав, а песня повлияла на философию Girl Power, которую продвигала группа. В 2014 году по результатам исследования в онлайн-игре Hooked on Music «Wannabe» была признана самой легкоузнаваемой песней за последние 60 лет. Чтобы ее определить, участникам исследования требовалось в среднем всего 2,3 секунды.

2. Smash Mouth «All Star» Чтобы узнать этот трек, пользователям понадобилось лишь произнести часть слова «Some…».

Песня получила огромную известность, став саундтреком к мультфильму «Шрек» 2001 года. Вот что пишут о треке СМИ: «До того как „All Star“ стала неизбежным хитом, или гимном „Шрека“, или вдохновением для бесчисленных мемов в Twitter, Instagram, Tumblr и TikTok, она была шансом для Smash Mouth проявить себя», — The Rolling Stone. «Песня „All Star“ вышла за рамки жанра, смешав неприятный рок и глупую эйфорию радиопопа в джем для ботаников. Грек Кэмп [гитарист группы] задумал ее как гимн, который каждый мог бы найти вдохновляющим или, по крайней мере, достаточно запоминающимся, чтобы подпевать ему», — Chicago Reader. «Как известно, „All Star“ вышла на новый уровень вездесущности благодаря успеху „Шрека“. С тех пор песня живет своей собственной жизнью, превращаясь, как это делают немногие песни, в своего рода культурный артефакт», — Spin. «Энергичная „All Star“ от альтернативщиков Smash Mouth — гимн знакомства с Шреком», — РИА «Новости».

3. Whitney Houston «I Will Always Love You» Пользователи угадали эту песню по словам «And I» и с легкостью продолжили.

«I Will Always Love You» — сингл американской кантри-певицы Долли Партон 1974 года. Через год после релиза он возглавил чарт Hot Country Songs. Однако наибольшую известность получила кавер-версия в исполнении Уитни Хьюстон. Песня, ставшая саундтреком к фильму «Телохранитель» 1992 года, выиграла множество наград, включая «Грэмми» за лучшую запись года и лучший женский поп-вокал. Если Партон описывала в «I Will Always Love You» состояние женщины, сохранившей чувства к возлюбленному после прекращения отношений, то Хьюстон превратила песню в воплощение драмы покинутой женщины.

4. Simon and Garfunkel «The Sound of Silence» На этот раз рубрика «Угадай мелодию» началась со строчки «Hello darkness my old friend».

Песня «The Sound of Silence» была написана музыкантом Полом Саймоном в феврале 1964 года под впечатлением от убийства президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года. В 1966 году песня две недели возглавляла хит-парад США. В 2004 году «The Sound of Silence» заняла 156-ю позицию среди 500 величайших песен всех времен.

5. Queen «We Will Rock You» «Даже слов нет, лишь топ-топ-хлоп, топ-топ-хлоп», — написала terminator_chic. Пользовательница также рассказала, что ее сестра, которая работает музыкальным терапевтом для детей с аутизмом, объясняет их родителям симптом расстройства речи — эхолалию (неконтролируемое повторение слов, услышанных в чужой речи) — с помощью песни Queen. «We Will Rock You» стала известной благодаря запоминающемуся ритму — два стука ногой и один хлопок. Песня всегда и везде звучит совместно с «We Are the Champions». Они играли на радио, концертах, спортивных мероприятиях — и даже на альбоме «News of the World» были записаны вместе. Композиция получила широкий отклик в культуре. В честь нее называли мюзиклы, а также использовали в различных шоу, фильмах и сериалах и рекламах, включая знаменитый ролик Pepsi с Бейонсе, Бритни Спирс, Пинк и Энрике Иглесиасом.

6. The Tokens «The Lion Sleeps Tonight» «In the Jungle the mighty jungle», — пишет Rukagaku. «The lion sleeps tonight», — продолжает TheSisterFisterr29. Песня «The Lion Sleeps Tonight» была записана в 1939 году зулусским музыкантом Соломоном Линдой, а в 50-е годы активно перепевалась поп- и фолк-исполнителями. Большую известность получил кавер группы The Tokens, который тогда забрался на вершины американских чартов. Новая волна популярности пришла к песне в 90-х годах после ее появления в фильмах об Эйсе Вентуре и мультфильме «Король Лев». Сам Линду написал ее на основе детских воспоминаний, когда он пас скот, защищая его от львов. За всю жизнь он практически ничего не получил за нее, музыканту заплатили менее трети недельного прожиточного минимума.

7. Рик Эстли «Never Gonna Give You Up» Ответ с текстом этой песни собрал на Reddit более 17,5 тыс. лайков и более 100 комментариев. «Never Gonna Give You Up» — дебютный сингл Рика Эстли 1987 года. Он стал мировым хитом, возглавив музыкальные чарты в 25 странах. В целом песня набрала около 2,5 млрд прослушиваний на Spotify, Apple Music и YouTube. Клип на трек стал основой для интернет-мема под названием «Рикроллинг». Его применяют, когда отправляют гиперссылку пользователю на ролик «Never Gonna Give You Up» под видом любого другого. В реальной же жизни его используют, когда какое‑то событие прерывается видео- или аудиозаписью песни. 29 июля 2021 года клип на ютьюбе перешагнул отметку в миллиард просмотров.

8. Haddaway «What Is Love» «What is love… Baby don’t hurt me… Don’t hurt me… No more», — пишет Throwaway613478. «What Is Love» — всемирно известный трек Haddaway 1993 года. В этом же году Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) присвоила синглу золотой статус. Новую волну популярности песня получила после выхода пародийных скетчей «Парни из Роксбери» с Уиллом Ферреллом и Крисом Кеттеном в 1996–1998 годы. В России трек нередко используют как мем по отношению к имени Владислав из‑за созвучного припева «What Is Love».

9. Baha Men «Who Let the Dogs Out» «Я не слышал эту песню много лет, но я прекрасно помню слова», — ностальгически отмечает Jas114. Трек, выпущенный в 2000 году, занял 2-е место в чарте Великобритании, возглавил чарты Австралии и Новой Зеландии, а также вошел в топ-140 в США. В 2001 году песня получила «Грэмми» за лучшую танцевальную запись. В 2010 году «Who Let the Dogs Out» стала предметом крупного судебного разбирательства по делу об авторских правах. Музыкант Анслем Дуглас был автором песни «Doggie», которой вдохновились участники коллектива Baha Men и сделали кавер. Позже дело урегулировали, а сам автор признался, что трек не имеет ничего общего с собаками и на самом деле в нем содержится феминистская повестка. «Это песня, оскорбляющая мужчин. В ее тексте говорится: „Вечеринка была приятной, вечеринка была потрясающей“. И все веселились, жизнь шла отлично. Пока мужчины не начали обзываться и называть женщин „шлюхами“ и другими грязными словами. В этот момент какая‑то женщина кричит: „Кто выпустил собак?“ И мы начинаем называть мужчин „собаками“. Это была действительно песня, поющая о мужчинах», — сказал он.

10. Бритни Спирс «Oops!.. I Did It Again» Десятым по популярности треком на Reddit стал сингл Бритни Спирс 2000 года «Oops!.. I Did It Again».