Джесси Племонс сыграет Плутарха Хэвенсби в новых «Голодных играх»

Джесси Племонс сыграет роль Плутарха Хэвенсби в новом приквеле «Голодных игр», сообщает Deadline. До него в этой роли снимался Филип Сеймур Хоффман.
В новом проекте с подзаголовком «Рассвет жатвы» молодой Хэвенсби окажется на жатве трибутов в Дистрикте 12. В студии Lionsgate Племонса назвали «одним из самых талантливых актеров своего поколения», который избирателен в выборе ролей.
Распорядитель смертельных состязаний и в последующем лидер восстания против диктатуры Панема Плутарх Хэвенсби появлялся в оригинальных романах «Голодные игры» и в трех фильмах по их мотивам. Для Хоффмана две части «Голодных игр: Сойки-пересмешницы» стали последними в карьере. Актер умер в 2014 году.
В этот же день, 25 апреля, стало известно, что к актерскому составу приквела «Рассвет жатвы» присоединилась актриса «Детства Шелдона» Маккенна Грейс. Она сыграет трибута из Дистрикта 12 по имени Мейсили Доннер.
Действие приквела будет происходить через 40 лет после событий «Баллады о змеях и певчих птицах» и за 24 года до того, как Китнисс Эвердин в исполнении Дженнифер Лоуренс оказалась на арене.
«Рассвет жатвы» выйдет на экраны 20 ноября 2026 года. Фрэнсис Лоренс, снявший все части франшизы, вновь займет кресло режиссера. Сценарий напишет Билли Рэй.