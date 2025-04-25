Милли Элкок попадает под обаяние Джулианны Мур в трейлере мини-сериала «Сирены»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер мини-сериала «Сирены», в котором снялись Джулианна Мур («Все еще Элис», «Май декабрь»), Милли Элкок («Дом Дракона») и Меганн Фэхи («Идеальная пара», «Белый лотос»).
Картина выйдет на стриминговом сервисе 22 мая. Она расскажет о двух сестрах, которые знакомятся с блестящей и до пугающего харизматичной женщиной по имени Микаэла Кейлл. Последнюю сыграла Мур.
Симон (Элкок) устраивается на работу к Микаэле и попадает под ее очарование. Девушка во всем ориентируется на начальницу и сближается с ней настолько, что отказывается приехать на встречу с отцом, который узнает о тяжелом заболевании.
Когда это случается, ее сестра Девон (Фэхи) приезжает в особняк, где работает героиня. Она пытается разобраться, что происходит с Симон и не оказалась ли та в секте, забыв о том, кем была.
Сценарий проекта написала Молли Смит Мецлер, работавшая над сериалами «Уборщица. История матери-одиночки» и «Оранжевый — хит сезона». Режиссером стала Николь Кассель («Убийство», «Последователи», «Мир Дикого запада»).
Создатели шоу заявили, что оно будет «острым, сексуальным и мрачно-смешным исследованием женщин, власти и класса». Продюсерами сериала выступили Кассель, Мецлер, Кристин Макреди, Том Акерли, Дани Горин и Марго Робби.