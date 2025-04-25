В Австрии введут уголовную ответственность за непрошенные дикпики

Рассылка дикпиков без запроса получателя будет рассматриваться как сексуальное домогательство. Министр по делам семьи Клаудия Плакольм подчеркнула, что то, что запрещено в реальной жизни, не должно быть разрешено в интернете. Министр образования Кристоф Видеркер добавил, что сеть — не пространство беззакония.