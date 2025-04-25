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В Австрии введут уголовную ответственность за непрошенные дикпики

Сегодня в 20:36
Фото: NordWood Themes

В Австрии введут уголовное наказание за непрошенные дикпики — отправленные в мессенджерах, соцсетях или по электронной почте фотографии мужских гениталий. Об этом сообщил Kronen Zeitung со ссылкой на министра юстиции Анну Шпоррер.

Рассылка дикпиков без запроса получателя будет рассматриваться как сексуальное домогательство. Министр по делам семьи Клаудия Плакольм подчеркнула, что то, что запрещено в реальной жизни, не должно быть разрешено в интернете. Министр образования Кристоф Видеркер добавил, что сеть — не пространство беззакония.

Преступлением отныне считают отправку нежелательных снимков любыми способами, включая передачу их с помощью Airdrop или Bluetooth, через SMS или факс. Если дикпики сопровождаются преследованием или угрозами, ответственных за это людей накажут по соответствующим уголовным статьям.

«Девочки и женщины должны иметь возможность жить в Австрии в безопасности; в Австрии существует нулевая терпимость к насилию в отношении женщин», — заявил Совет министров.

Ранее он одобрил план по борьбе с насилием в отношении женщин. В его рамках планируется избавиться от пробелов в законодательстве, таких как ненаказуемость домогательств в сети.

По словам Шпоррер, фемицид — самая жестокая степень насилия в отношении женщин, которая становится часто конечной точкой спирали насилия. Начаться эта спираль может, как отметила министр юстиции, казалось бы, безобидно, поэтому профилактику насилия важно начинать как можно раньше.

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