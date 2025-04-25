Луиджи Манджони не признал себя виновным в убийстве гендира крупной страховой компании в США

26-летний Луиджи Манджони, обвиняемый в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, отказался признавать вину. За стенами суда собралась группа поддержки, сообщает The Guardian.
Газета описала часть судебного заседания над Манджони. Перед началом молодой человек в тюремной робе болтал со своими адвокатами и, как показалось репортеру, улыбнулся, а затем принялся разбирать бумаги. После просьбы судьи Маргарет М. Гарнетт он встал и заявил, что ознакомился с копией обвинительного заключения и обсудил ее со своими защитниками.
Гарнетт спросила Манджони, признает ли тот свою вину. «Невиновен», — ответил Манджони. Ему грозит смертная казнь.
Как и на предыдущих заседаниях суда, снаружи здания собрались толпы сторонников Манджони, пишет The Guardian. На них были одеты медицинские маски и солнцезащитные очки. Женщина из группы поддержки с «большим медицинским долгом» в размере 30 тыс. долларов заявила, что в случае, если Манджони признают виновным, то это будет демонстрацией этической серой зоны: индустрия здравоохранения убивает тысячи, а Манджони — одного человека. «Одна жизнь [против] тысячи жизней — вот эта моральная дилемма», — сказала она.
Обвинение Манджони предъявили спустя несколько месяцев после его ареста за предполагаемое убийство Томпсона возле отеля в Нью-Йорке 4 декабря. Мужчину задержали 9 декабря в одном из «Макдоналдсов». Работник ресторана якобы узнал его по объявлению о розыске и сообщил об этом полиции.
В федеральном суде Манджони обвиняют по трем статьям, в том числе в преследовании и убийстве с применением огнестрельного оружия. Обвинения против него также выдвинули суды штатов Нью-Йорк и Пенсильвания, но обвиняемый настаивает на своей невиновности.
Генеральный прокурор США Пэм Бонди, назначенная президентом Дональдом Трампом, заявила, что поручила прокурорам добиваться смертной казни для Манджони. Она отметила, что таким образом реализует «план президента Трампа по остановке насильственных преступлений». Чиновница назвала убийство Томпсона «преднамеренным» и «хладнокровным». Суд, в свою очередь, предостерег прокуроров от подстрекательских заявлений и призвал к соблюдению правил.
Тем временем оскароносный режиссер Алекс Гибни и номинант на премию «Эмми» Стивен Роберт Морс каждый по-отдельности готовят документальные фильмы о Манджони. В первом фильме планируют исследовать появление убийц в современном обществе, а второй «станет мемом» и поможет широкой аудитории более глубоко понять произошедшее.