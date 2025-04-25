Луиджи Манджони не признал себя виновным в убийстве гендира крупной страховой компании в США

Как и на предыдущих заседаниях суда, снаружи здания собрались толпы сторонников Манджони, пишет The Guardian. На них были одеты медицинские маски и солнцезащитные очки. Женщина из группы поддержки с «большим медицинским долгом» в размере 30 тыс. долларов заявила, что в случае, если Манджони признают виновным, то это будет демонстрацией этической серой зоны: индустрия здравоохранения убивает тысячи, а Манджони — одного человека. «Одна жизнь [против] тысячи жизней — вот эта моральная дилемма», — сказала она.