В разработке находится телеверсия «Оставленных» Александра Пейна

Телевизионная версия «Оставленных» Александра Пейна находится в разработке. Это не единственный отмеченный наградами фильм, который Miramax планирует переснять, рассказал в интервью Variety глава студии Джонатан Гликман.
Miramax планирует «переосмыслить» фильмы, снятые для больших экранов, и выпустить по их мотивам телешоу и мини-сериалы, пишет издание. Так, студия хочет взяться не только за «Оставленных», но и за «Банды Нью-Йорка», «Шоколад», «Английского пациента» и «Очень страшное кино».
Гликман понадеялся, что Пейн поработает над телеверсией «Оставленных».
Действие драмы «Оставленные» разворачивается в 1970-е. Пол Джаматти сыграл скупого профессора бостонской школы-интерната Пола Ханхэма, которому вместе с поварихой Мэри (Да’Вин Джой Рэндольф) поручили присмотреть за буйным учеником Ангусом (Доминик Сесса) во время рождественских каникул.
Фильм получил пять номинаций на «Оскар», включая категории «Лучший фильм» и «Лучший актер». Перед церемонией вручения премии Пейна обвинили в плагиате сценария «Оставленных» по известной, но не экранизированной истории сценариста «Луки» и «Приключений Паддингтона-2» Саймона Стивенсона.