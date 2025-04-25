В разработке находится телеверсия «Оставленных» Александра Пейна

Miramax планирует «переосмыслить» фильмы, снятые для больших экранов, и выпустить по их мотивам телешоу и мини-сериалы, пишет издание. Так, студия хочет взяться не только за «Оставленных», но и за «Банды Нью-Йорка», «Шоколад», «Английского пациента» и «Очень страшное кино».