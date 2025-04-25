Сиквел фильма «Грейхаунд» с Томом Хэнксом начнут снимать в 2026 году

Фильм «Грейхаунд», в котором снялся американский актер Том Хэнкс, получит продолжение. Сиквел начнут снимать в январе 2026 года, сообщил Deadline.
Съемки пройдет в австралийском Сиднее. Хэнкс вновь исполнит роль капитана Краузе. Двукратный лауреат премии «Оскар» сам написал сценарий будущего фильма. Режиссировать проект взялся Аарон Шнайдер, автор оригинальной лента.
По информации СМИ, сиквел расскажет о капитане Краузе и команде «Грейхаунд», которые помогут переломить ход Второй мировой войны. Действие картины развернется на территориях от побережья Нормандии и до Тихого океана.
Продюсером киноработы станет Гари Гетцман из продакшн-компании Playtonе. В актерский состав фильма войдет Стивен Грэм, звезда нашумевшего сериала «Подростковый возраст» — недавнего хита Netflix.
Какие еще артисты снимутся в картине, пока неясно. Никакие сделки с актерами, в том числе с Грэмом, пока не подписаны. В данный момент идут переговоры с потенциальными участниками ленты.
«Грейхаунд» вышел на экраны в 2020 году. Хэнкс сыграл в фильме неопытного командира ВМС США, которому поручили возглавить группу военных, преследуемых немецкими подводниками. В основе ленты лег роман «Добрый пастырь» 1955 года.