Родители Свинки Пеппы рассказали о поле будущего поросенка

Свинка Пеппа, персонаж одноименного британского мультсериала для детей, получит маленькую сестренку. Об этом написал Independent.
Родители героини ожидают появления нового поросенка. Эпизод о раскрытии пола будущего малыша выйдет на ютубе 3 мая в рамках серии «Сказки Свинки Пеппы». 30 мая в эфире появится выпуск «Пеппа встречает малыша».
Младшая сестра Пеппы дебютирует в анимационном проекте осенью. Девочка станет уже третьим ребенком в семье после, собственно, Пеппы и ее брата Джорджа. Пополнение в семье случится впервые более чем за 20 лет.
В марте создатели шоу показали эпизод на тему беременности. Его приурочили к Дню матери. Пол будущего поросенка раскрыли с помощью труб бывшей электростанции Баттерси в Лондоне. Из них 25 апреля пошел розовый дым.
Мультфильм «Свинка Пеппа» впервые вышел в эфир в 2004 году на канале Channel 5 в программе Milkshake. Он стал международным хитом: шоу транслировалось более чем на 40 языках в 180 странах мира.