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Венсан Кассель, Картин Денев и Изабель Юппер снимутся в ленте иранского режиссера Асгара Фархади

Сегодня в 19:43
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

В новом фильме иранского режиссера Асгара Фархади («Развод Надера и Симин», «Лабиринты прошлого») снимутся ведущие французские актеры, такие как Венсан Кассель («Черный лебедь», «Под водой») и Изабель Юппер («В объятиях лжи», «8 женщин»). Об этом сообщил Variety.

Они появятся в картине под названием «Параллельные истории». Фархади снимет ее в Париже. В актерский состав проекта войдут также Катрин Денев («Новейший завет», «Индокитай») и Виржини Эфира («Только ты и я», «Искушение»).

Каст фильма дополнят Пьер Нинэ («Град Монте-Кристо», «Черный ящик») и Адам Бесса («От кутюр», «Тайлер Рейк: Операция по спасению»). Какие роли исполнят артисты и каким будет сюжет ленты, держится в секрете.

«Параллельные истории» будет франкоязычным проектом — первым для Фархади за последние 12 лет. Продюсерами ленты станут Александр Малле-Гай, сам Фархади и Дэвид Левин. Съемки стартуют осенью.

Фильм планируют выпустить в прокат весной 2026 года. Его созданием займутся компании Memnto Productions, Lucky Red, Panache Productions, La Compagnie Cinematographique и Anonymous Content.

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