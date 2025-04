Джон Туртурро и Стив Бушеми сыграют в фильме «Единственный живой карманник в Нью-Йорке»

Джон Туртурро («Разделение», «Трансформеры»), Стив Бушеми («Подпольная империя», «Крупная рыба») и Джанкарло Эспозито («Мандалорец», «Во все тяжкие») снимутся в фильме «The Only Living Pickpocket in New York». Об этом сообщил Deadline.