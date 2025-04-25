Джон Туртурро и Стив Бушеми сыграют в фильме «Единственный живой карманник в Нью-Йорке»

Джон Туртурро («Разделение», «Трансформеры»), Стив Бушеми («Подпольная империя», «Крупная рыба») и Джанкарло Эспозито («Мандалорец», «Во все тяжкие») снимутся в фильме «The Only Living Pickpocket in New York». Об этом сообщил Deadline.
Съемки криминального триллера уже начались в Нью-Йорке. Будущая картина расскажет о профессиональном воре-карманнике Гарри, который вступает в отчаянную гонку со временем на улицах своего города.
Главную роль в ленте исполнит Туртурро. Каких персонажей сыграют Бушеми и Эспозито, неизвестно. В актерский состав проекта также войдут Татьяна Маслани («Обезьяна», «Женщина-Халк»), Виктория Моролес («Оборотень») и Уилл Прайс.
Режиссером картины выступает Ноа Сеган, он же написал сценарий. Продюсерами фильма стали Леопольз Хьюз, Кэти макнил и Бен Леклер. Финансирует проект компания MRC.