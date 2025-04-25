Офисных работников в Южной Корее попросили почаще ходить в душ

Одна из компаний в Южной Корее призвала своих сотрудников принимать душ не реже одного раза в день. Просьба обусловлена приближающимся летом и беспокойством за личную гигиену в офисах, сообщает The Korea Times (TKT).
Газета не уточняет название компании. Работники получили внутреннюю рассылку с просьбой мыться почаще, но она утекла в сеть и привлекла внимание. «С приближением жаркого лета мы убедительно просим всех сотрудников строго соблюдать правила личной гигиены», — говорится в служебной записке.
Сотрудников попросили обращать внимание на собственные запахи от сигарет, пота, тела и нестиранной одежды. «Не думайте, что коллеги не чувствуют ваши запахи, они просто не говорят вам об этом», — напомнили им.
Помимо регулярного душа, начальство посоветовало носить чистую одежду, которая может продуваться, а также пользоваться дезодорантами и влажными салфетками. В офисных помещениях сотрудникам рекомендовали делать проветривание в начале дня и после обеда, а при необходимости включать кондиционеры и очистители воздуха.
TKT отмечает, что многие комментаторы оценили памятку о личной гигиене. Один из них написал, что хотел разослать такую же своим коллегам.
В начале апреля японский политик Аяка Есида получила около 8000 одинаковых сообщений с угрозами после того, как предложила сделать гигиенические прокладки в общественных туалетах бесплатными. Гневные электронные письма приходили примерно каждую минуту на протяжении почти четырех дней.