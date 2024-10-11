Холзи опубликовала песню «I Never Loved You», вдохновленную творчеством Кейт Буш

Американская певица Холзи опубликовала песню «I Never Loved You», вдохновленную творчеством британской артистки Кейт Буш. В инстаграме* Холзи также опубликовала снимки, на которых она предстает в образе автора «Running Up That Hill».
Трек «I Never Loved You» войдет в альбом «The Great Impersonator» (в переводе — «Великий имитатор»), релиз которого намечен на 25 октября. В него певица включит песни в стилистике ее любимых артистов.
«Я сделала эту запись в пространстве между жизнью и смертью. И такое ощущение, что я ждала целую вечность, прежде чем она доберется до вас. Я подожду еще немного. Я ждала десять лет», — поделилась Холзи.
Артистка уже показала тизеры композиций в духе Долли Партон, Пи Джей Харви и Шер. Они называются «Hometown», «Dog Years» и «Letter to God (1974)».
Новая пластинка Холзи будет состоять из 18 песен. Помимо уже названных в нее войдут треки «Only Living Girl in LA», «Ego», «Panic Attack», «The End», «I Believe In Magic», «Letter to God (1983)», «Darwinism», «Lonely Is the Muse», «Arsonist», «Life of the Spider (Draft)», «Hurt Feeling», «Lucky», «Letter to God (1998)», «The Great Impersonator».