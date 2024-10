Холзи опубликовала песню «I Never Loved You», вдохновленную творчеством Кейт Буш

Американская певица Холзи опубликовала песню «I Never Loved You», вдохновленную творчеством британской артистки Кейт Буш. В инстаграме* Холзи также опубликовала снимки, на которых она предстает в образе автора «Running Up That Hill».

Новая пластинка Холзи будет состоять из 18 песен. Помимо уже названных в нее войдут треки «Only Living Girl in LA», «Ego», «Panic Attack», «The End», «I Believe In Magic», «Letter to God (1983)», «Darwinism», «Lonely Is the Muse», «Arsonist», «Life of the Spider (Draft)», «Hurt Feeling», «Lucky», «Letter to God (1998)», «The Great Impersonator».