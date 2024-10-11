Холзи опубликовала песню «I Never Loved You», вдохновленную творчеством Кейт Буш

Американская певица Холзи опубликовала песню «I Never Loved You», вдохновленную творчеством британской артистки Кейт Буш. В инстаграме* Холзи также опубликовала снимки, на которых она предстает в образе автора «Running Up That Hill».

Трек «I Never Loved You» войдет в альбом «The Great Impersonator» (в переводе — «Великий имитатор»), релиз которого намечен на 25 октября. В него певица включит песни в стилистике ее любимых артистов.

«Я сделала эту запись в пространстве между жизнью и смертью. И такое ощущение, что я ждала целую вечность, прежде чем она доберется до вас. Я подожду еще немного. Я ждала десять лет», — поделилась Холзи.