Холзи призналась, что сожалеет о возвращении в музыку из‑за злых фанатов

Американская певица Холзи призналась, что сожалеет о возвращении в музыку из‑за разочаровавших ее поклонников. Об этом артистка написала на платформе Tumblr.
Холзи отметила, что некоторые ее фанаты проявили себя очень злыми. Если раньше певице казалось, что к ней плохо относится маленькая часть слушателей, то теперь она считает, что негативно настроенных к ней людей — большинство.
«Мои собственные фанаты оказались без сомнений более злыми по отношению ко мне, чем какие‑либо другие люди на планете. Конечно, я имею в виду не всех», — написала артистка.
Холзи добавила, что ей «сложно хотеть находиться в пространстве, которое полностью лишено какой‑либодоброты, симпатии, терпения или, честно говоря, человеческого достоинства».
Певица подчеркнула, что в течение многих лет избегала общения с поклонниками, опасаясь недоброго отношения. «Я чуть не лишилась жизнь. И больше не собираюсь делать ничего, что не приносит мне счастья», — сказала она.
«Когда я заболела, я могла думать только о выздоровлении и том, как я смогу вернуться и быть частью „этого“ снова, но теперь я даже не знаю, что „это“ подразумевает. Мне хочется забиться в нору», — призналась Холзи.
В июне Холзи рассказала, что с 2022 года борется с болезнями. У певицы диагностировали системную красную волчанку и редкое лимфопролиферативное заболевание. Тогда же она опубликовала долгожданный сингл «The End».
Ранее артистка рассказывала, что лечилась от эндометриоза, а также синдрома Элерса-Данлоса, синдрома Шегрена, синдрома активации тучных клеток (MCAS) и синдрома постуральной ортостатической тахикардии.