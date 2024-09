Фильм по The Sims снимет Amazon. В нем покажут «бассейны без лестниц» и Беллу Гот

Amazon MGM Studio займется разработкой фильма по The Sims. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Вы увидите, как оживает большая часть вселенной The Sims, и от фильма вы получите те же впечатления, что и от игр. И это то, чего мы действительно хотим добиться, — поделиться опытом игры в The Sims с огромным количеством людей, их друзьями или семьями, которые, возможно, не знакомы с серией, но узнают эту историю», — рассказала вице-президент Electronic Arts и генеральный менеджер франшизы The Sims Кейт Горман.