Фильм по The Sims снимет Amazon. В нем покажут «бассейны без лестниц» и Беллу Гот

Amazon MGM Studio займется разработкой фильма по The Sims. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

ЕА пообещала, что поклонники франшизы останутся довольны, так как в фильме появятся пасхалки из игры, например, «бассейны без лестниц», кролика из холодильника и Беллу Гот.

«Вы увидите, как оживает большая часть вселенной The Sims, и от фильма вы получите те же впечатления, что и от игр. И это то, чего мы действительно хотим добиться, — поделиться опытом игры в The Sims с огромным количеством людей, их друзьями или семьями, которые, возможно, не знакомы с серией, но узнают эту историю», — рассказала вице-президент Electronic Arts и генеральный менеджер франшизы The Sims Кейт Горман.

Фильм по мотивам игровой франшизе анонсировали еще в марте. Тогда же стало известно, что в качестве режиссера выступит Кейт Херрон, которая сняла первый сезон сериала «Локи».

родюсировать киноадаптацию будет LuckyChap — компания Марго Робби, Тома Акерли, Джози МакНамары и Софии Керр, которая работала над «Барби». Electronic Arts, выпустившая игру, примет участие в творческом и продюсерском процессе.

The Sims — компьютерная игра — симулятор жизни. В ней игроки могут создать любого персонажа, обладающего изменяемыми чертами характера, навыками и отношениями и выполняющего повседневные задачи, такие как приготовление ужина и украшение дома.