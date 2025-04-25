Основательница ИИ-компании Люси Го стала самой молодой женщиной-миллиардером

Ван стал CEO, а Го возглавила команды по функционалу и дизайну продуктов. Оба основателя в 2018 году попали в список Forbes Under 30. В том же году у Люси и Александра возникли разногласия, и девушка покинула стартап. Однако она осталась соучредительницей и сохранила свою долю, которая теперь оценивается в почти 1,2 млрд долларов.