Основательница ИИ-компании Люси Го стала самой молодой женщиной-миллиардером

30-летняя соосновательница ИИ-компании Scale AI Люси Го забрала у Тейлор Свифт звание самой молодой женщины-миллиардера, добившейся этого статуса самостоятельно. Forbes оценил состояние Го в 1,25 млрд долларов.
Родители Го эмигрировали из Китая, она выросла в Калифорнии и начала заниматься программированием еще в средней школе. В 2016 году, в возрасте 21 года, она основала Scale AI вместе с Александром Ваном, которому на тот момент было 19. Стартап занялся разметкой данных, необходимых для работы искусственного интеллекта.
Ван стал CEO, а Го возглавила команды по функционалу и дизайну продуктов. Оба основателя в 2018 году попали в список Forbes Under 30. В том же году у Люси и Александра возникли разногласия, и девушка покинула стартап. Однако она осталась соучредительницей и сохранила свою долю, которая теперь оценивается в почти 1,2 млрд долларов.
После ухода из Scale AI Го основала небольшую венчурную фирму Backend Capital для инвестирования в компании на ранней стадии развития. Одно из самых удачных вложений фирмы — инвестиция в 2020 году в компанию Ramp, создающую финансовый софт.
В 2022 году Го занялась новым проектом ― платформой Passes, похожей на Patreon и OnlyFans, где создатели контента и звезды общаются с фанатами, которые платят за чаты и видео.