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Пожилого пчеловода в США обвинили в сокрытии своего участия в геноциде в Руанде

Сегодня в 14:46
Фото: Pool/Getty Images

Пчеловода из Нью-Йорка, проживающего в США на протяжении десятилетий, обвинили в сокрытии своего участия в геноциде в Руанде в середине 1990-х годов. При этом его роль в преступлении была руководящей, пишет The Guardian со ссылкой на документы прокуратуры.

65-летнего Фостина Нсабумукунзи обвинили в сокрытии от властей США своей роли местного лидера в Руанде, когда в 1994 году начался геноцид. Он не уведомил об этом при подаче заявления на получение грин-карты и гражданства США. По данным обвинения, во время задержания мужчина сказал: «Я знаю, что мне конец».

На первом судебном заседании Нсабумукунзи не признал себя виновным в мошенничестве с визами и попытке мошенничества с натурализацией. Его освободили под залог в размере 250 тыс. долларов и назначили ему домашний арест и мониторинг по GPS, разрешив продолжать работу в саду.

Адвокат обвиняемого Эван Шугар назвал своего клиента «законопослушным пчеловодом и садоводом, который живет на Лонг-Айленде более двух десятилетий». По его словам, Нсабумукунзи, наоборот, стал «жертвой геноцида в Руанде, потеряв множество членов семьи и друзей». Мужчина законно получил статус беженца и постоянное место жительства, утверждает защитник, и планирует «бороться с этими обвинениями 30-летней давности».

Однако прокуроры со слов свидетелей из Руанды, знавших Нсабумукунзи, выяснили, что обвиняемый на публичных собраниях обманывал тутси, против которых шел геноцид, обещая им защиту. В то же время в частных разговорах местный лидер призвал представителей хуту убивать тутси. По данным следователей, Нсабумукунзи не только участвовал в убийствах тутси, в том числе в своих кабинетах, но и подстрекал мужчин хуту насиловать женщин тутси.

Суд в Руанде заочно приговорил Нсабумукунзи к пожизненному заключению. Его обвинили в использовании своей руководящей должности для надзора за убийствами тутси в подконтрольном ему районе. В обвинительном заключении говорится, что мужчина якобы устанавливал блокпосты во время геноцида, чтобы задерживать и убивать тутси, и принимал непосредственное участие в убийствах.

В 2003 году Нсабумукунзи подал заявку на проживание в США в качестве беженца и получил грин-карту в 2007 году, а в 2009 и 2015 годах подавался на гражданство. В своих заявлениях, добавили прокуроры, он ложно утверждал, что не участвовал в геноциде.

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