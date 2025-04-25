Пожилого пчеловода в США обвинили в сокрытии своего участия в геноциде в Руанде

65-летнего Фостина Нсабумукунзи обвинили в сокрытии от властей США своей роли местного лидера в Руанде, когда в 1994 году начался геноцид. Он не уведомил об этом при подаче заявления на получение грин-карты и гражданства США. По данным обвинения, во время задержания мужчина сказал: «Я знаю, что мне конец».