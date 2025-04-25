Костюм Киллиана Мерфи из «Острых козырьков» выставили на аукцион

Один из культовых костюмов Киллиана Мерфи из «Острых козырьков» выставили на благотворительный аукцион Omega Auctions. Торги пройдут 20 мая онлайн и в баре Peaky Blinders («Острые козырьки») в Манчестере.
За сшитый на заказ костюм-тройку, в котором Мерфи играл роль главного героя Томми Шелби, планируют выручить от 1000 до 2000 фунтов стерлингов (от 109 до 219 тыс. рублей).
В комплект также входит записка, написанная актером на съемочной площадке, 10-страничный блокнот с записями и рубашка, сшитая на заказ в манчестерской мастерской Williams & Gill.
Все собранные с аукциона средства отправятся в организацию The Christie Charity, которая поддерживает больных раком, лечение и исследования в The Christie NHS Foundation Trust в Манчестере.
Помимо костюма Мерфи, на аукционе также будут представлены памятные вещи из сериала: пальто и платье Полли Грей, шляпа Освальда Мосли и туфли персонажей, включая Шелби.
Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, после шести сезонов. Сейчас создатель шоу Стивен Найт готовит продолжение в виде фильма. В ленте, действие которой происходит на улицах Бирмингема в 1900-х годах, Киллиан Мерфи вновь сыграет Томми Шелби, главу банды «Острые козырьки». В актерский состав также вошли Стивен Грэм, Тим Рот, Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Паки Ли и Иэн Пек.