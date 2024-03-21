По игре The Sims снимут фильм. Его спродюсирует компания Марго Робби

За более чем двадцать лет существования симулятор жизни The Sims обзавелся четырьмя полноценными частями и более 80 дополнительными наборами с новыми локациями, предметами и профессиями. В 2020 году геймдизайнер и автора телеграм-канала Backtracking Дима Веснина изучил дополнения и выяснил, что они говорят о нашем мире.