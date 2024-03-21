По игре The Sims снимут фильм. Его спродюсирует компания Марго Робби

В качестве режиссера выступит Кейт Херрон, которая сняла первый сезон сериала «Локи». Она также напишет сценарий совместно с Бриони Редман, которая работала над одним эпизодом нового сезона «Доктора Кто».
Продюсировать киноадаптацию будет LuckyChap — компания Марго Робби, Тома Акерли, Джози Макнамары и Софии Керр, которая работала над «Барби». Electronic Arts, выпустившая игру, примет участие в творческом и продюсерском процессе.
The Sims — компьютрная игра-симулятор жизни. В ней игроки могут создать любого персонажа, обладающего изменяемыми чертами характера, навыками и отношениями, и выполняющего повседневные задачи, такие как приготовление ужина и украшение дома.
За более чем двадцать лет существования симулятор жизни The Sims обзавелся четырьмя полноценными частями и более 80 дополнительными наборами с новыми локациями, предметами и профессиями. В 2020 году геймдизайнер и автора телеграм-канала Backtracking Дима Веснина изучил дополнения и выяснил, что они говорят о нашем мире.