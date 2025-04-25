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На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль, на котором можно забрать кошку или собаку из приюта

Сегодня в 12:34
Фото: фонд «Ника»

На московском «Хлебозаводе» 26 и 27 апреля пройдет 12-й благотворительный фестиваль Woof. На него приедут 300 кошек и собак из приютов в поисках семьи. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в фонде «Ника», который устраивает фест.

Все питомцы на мероприятии здоровы, стерилизованы, привиты и с ветеринарными паспортами. Чтобы забрать одного из них, нужно взять с собой паспорт: все животные передаются по договору ответственного содержания.

Если забрать котика или собачку у вас нет возможности, на фестивале можно передать корма, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты. Всю помощь направят приютам-участникам.

В программе феста ― розыгрыши и призы от партнеров, фотозона и благотворительный маркет. Для детей и подростков проведут творческие мастер-классы, викторины и конкурсы с призами. Юные участники смогут не только поиграть с животными, но и узнать о правильном уходе за ними.

«Фестиваль Woof — это не просто возможность подарить дом животному. Это площадка для формирования ответственного отношения к бездомным животным и вовлечения общества в их поддержку. Мы верим, что фестиваль продолжит менять жизни: для животных — это шанс на заботливого хозяина, а для людей — пример того, как добрые поступки могут быть масштабными», — отметила президент фонда Вера Митина.

Фестиваль будет работать 26 и 27 апреля, с 11.00 до 19.00. Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке.

С 2016 года «Ника» провела в Москве уже 11 фестивалей Woof. Благодаря им семью наши 1335 животных.

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