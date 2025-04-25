На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль, на котором можно забрать кошку или собаку из приюта

«Фестиваль Woof — это не просто возможность подарить дом животному. Это площадка для формирования ответственного отношения к бездомным животным и вовлечения общества в их поддержку. Мы верим, что фестиваль продолжит менять жизни: для животных — это шанс на заботливого хозяина, а для людей — пример того, как добрые поступки могут быть масштабными», — отметила президент фонда Вера Митина.