Маккенна Грейс из «Детства Шелдона» сыграет в приквеле «Голодных игр»

Маккенна Грейс («Детство Шелдона», «Одаренная», «Охотники за приведениями») сыграет в новом приквеле «Голодных игр» с подзаголовком «Рассвет жатвы». Об этом сообщает Variety.
Она исполнит роль Мейсили Доннер — трибута из Дистрикта 12. По сюжету она и Хеймитч вместе приняли участие в 50-х Голодных играх. Ранее каст пополнили Джозеф Зада и Уитни Пик.
Действие приквела будет происходить через 40 лет после событий «Баллады о змеях и певчих птицах» и за 24 года до того, как Китнисс Эвердин оказалась на арене.
«Рассвет жатвы» выйдет на экраны 20 ноября 2026 года. Фрэнсис Лоренс, снявший все части франшизы, вновь займет кресло режиссера. Сценарий напишет Билли Рэй.
Пять фильмов франшизы «Голодные игры» собрали в прокате более 3,3 млрд долларов и привлекли таких известных актеров, как Виола Дэвис, Джулианна Мур и Дональд Сазерленд.