Белла Рэмси удалила соцсети из‑за травли

«Я всегда знала, что однажды [деактивирую] их. <…> Это [удаление] не было какой‑то большой драмой для меня. <…> Если я просто не буду заходить в твиттер и реддит, что я сейчас и делаю, то все будет в полном порядке», — сказала Рэмси.