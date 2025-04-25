Белла Рэмси удалила соцсети из‑за травли

Белла Рэмси отказалась от соцсетей из‑за нападок пользователей. Для нее это не было тяжелым решением, призналась звезда «Одних из нас» в интервью The Hollywood Reporter (THR).
В преддверии и после выхода второго сезона «Одних из нас» на реддите и в X появилось много «жестокости в адрес актрисы, которая не оправдала чьих-то нереалистичных ожиданий», пишет издание. На фоне этого Рэмси деактивировала свои учетные записи в соцсетях несколько месяцев назад.
«Я всегда знала, что однажды [деактивирую] их. <…> Это [удаление] не было какой‑то большой драмой для меня. <…> Если я просто не буду заходить в твиттер и реддит, что я сейчас и делаю, то все будет в полном порядке», — сказала Рэмси.
По ее словам, она никогда не хотела заводить страницы в соцсетях, но это было необходимо для продвижения проектов с ее участием.
Хейтеры ополчились против Рэмси из‑за того, что она, как они считают, не подходит на роль Элли в экранизации видеоигры The Last of Us. В первую очередь они акцентируют внимание на внешности актрисы и различиях с персонажем в игре.
В апреле Рэмси призналась, что устала от многочисленных вопросов журналистов о том, как она готовилась к образу повзрослевшей Элли во втором сезоне. Актриса ответила сразу всем, что ей нечего сказать на этот счет.