Вышел трейлер второго сезона анимационного сериала «Аркейн»

Основанный на многопользовательской игре Riot League of Legends, второй сезон завершит историю сестер-соперниц Джинкс и Ви, которые сражаются на противоположных сторонах.

«Аркейн» — это первый анимационный сериал, действие которого разворачивается во вселенной игры League of Legends. Его премьера состоялась 6 ноября 2021 года. Тогда первые серии быстро обрели популярность и обошли в мировом чарте стрим-сервиса южнокорейский сериал «Игра в кальмара».

В 2022 году проект получил три «Эмми» за достижения в анимации. В этой категории упоминания получили сотрудники французской студии Fortiche, работавшей над мультсериалом «Аркейн» по игре League of Legends: художница по цветовому сценарию Анн-Лор То (серия «The Boy Saviour»), арт-директор Жюльен Жоржель (серия «Happy Progress Day!») и художник по фону Бруно Коутино (серия «When These Walls Come Tumbling Down»).