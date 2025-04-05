В Афганистане нашли, возможно, самого старого человека в мире. Мужчина утверждает, что ему 140 лет

Назир не может вспомнить многие события своей жизни. При этом, по словам мужчины, в его памяти хорошо сохранилось время правления короля Амануллы Хана и момент, когда Афганистан получил независимость от Британской империи. Афганец говорит, что ему тогда было чуть больше 30 лет.