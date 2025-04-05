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В Афганистане нашли, возможно, самого старого человека в мире. Мужчина утверждает, что ему 140 лет

Сегодня в 08:20
Фото: Alex Treadway/Getty Images

Афганец Акель Назир из провинции Хост утверждает, что ему 140 лет. Если это подтвердится, его признают самым старым человеком в мире, сообщает Tolo news.

Назир не может вспомнить многие события своей жизни. При этом, по словам мужчины, в его памяти хорошо сохранилось время правления короля Амануллы Хана и момент, когда Афганистан получил независимость от Британской империи. Афганец говорит, что ему тогда было чуть больше 30 лет.

«Я был во дворце с королем Амануллой Ханом. <…> Все радовались и благодарили короля Амануллу Хана за то, что он прогнал британцев», — сказал Назир.

Семья Назира насчитывает более 100 человек. У некоторых его внуков, одному из которых 50 лет, у самих уже есть внуки.

Близкие долгожителя просят правительство страны подтвердить его возраст с помощью удостоверения личности или других документов. Представитель губернатора провинции Хост сообщил, что для этих целей будет создана специальная техническая группа.

Если возраст Назира подтвердят, местные власти предпримут усилия, чтобы внести его имя в книги рекордов. Кроме того, мужчине предоставят особое медицинское обслуживание.

Старейшей из когда‑либо живших людей считается француженка Жанна Кальман. Она умерла в 1997 году, прожив 122 года и 164 дня. Из ныне живущих титул старейшего долгожителя принадлежит бразильской монахине Ине Канабарро Лукас, которой сейчас 116 лет.

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