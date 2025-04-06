Названы самые доступные для аренды жилья районы Москвы

В Бекасово арендная стоимость жилья площадью 35 «квадратов» составляет в среднем 23,2 тыс. рублей в месяц, в Троицком административном округе ― 36,5 тыс. Следом по доступности жилья идет Зеленоградский округ, где средние цены варьируются от 29,8 тыс. в Силино до 41,5 тыс. в Савелках.