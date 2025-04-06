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Названы самые доступные для аренды жилья районы Москвы

Сегодня в 15:56
Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

Дешевле всего снять квартиру в российской столице можно в Новой Москве. Об этом сообщил «Домклик», который проанализировал свежие объявления.

В Бекасово арендная стоимость жилья площадью 35 «квадратов» составляет в среднем 23,2 тыс. рублей в месяц, в Троицком административном округе ― 36,5 тыс. Следом по доступности жилья идет Зеленоградский округ, где средние цены варьируются от 29,8 тыс. в Силино до 41,5 тыс. в Савелках.

Тройку бюджетных районов замыкает Восточный административный округ. Сюда относятся Вешняки (38,5 тыс. рублей), Некрасовка (39,7 тыс.), Ивановское (42 тыс), Выхино-Жулебино (42,1 тыс.) и Новокосино (42,6 тыс.).

© «Домклик»

В других округах тоже встречаются районы с минимальными ставками. Среди них Алтуфьево (29,6 тыс.), Вешняки (38,5 тыс.), Восточное Бирюлево (38,8 тыс.) и Ново-Переделкино (40,2 тыс.).

Самыми же дорогими районами для аренды ожидаемо стали центральные ― Пресненский (127,3 тыс.), Хамовники (123,2 тыс.), Замоскворечье (115,8 тыс.), Беговой (104,2 тыс.) и Арбат (100 тыс.).

В прошлом ноябре РБК подсчитал, что аренда однушки отнимает 73% от средней зарплаты москвича. При этом цены на долгосрочный съем жилья увеличиваются в полтора раза быстрее, чем запрплаты.

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