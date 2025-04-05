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«Minecraft в кино» показал лучший кассовый дебют в 2025 году

Сегодня в 15:59
Фото: Warner Bros./YouTube

«Minecraft в кино» принес создателям 58 млн долларов в первый день проката в Северной Америке. Это лучший кассовый дебют в этом году, сообщает Variety.

Экранизация игры обогнала «Первого мстителя: О дивный новый мир» (40,9 млн долларов), который получил неоднозначные отзывы, и показала лучший старт с момента релиза «Дэдпула и Росомахи» в июле 2024 года. При этом эксперты прогнозировали, что «Minecraft в кино» соберет от 70 до 80 млн долларов в США за весь прокат.

Теперь прогнозы гласят, что «Minecraft в кино» принесет студиям Warner Bros. и Legendary более 150 млн долларов за первый уик-энд и войдет в топ-30 самых крупных дебютов внутри США за все времена. Данных о сборах в остальном мире пока нет, но в Китае комедия с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком уже заняла первое место на кассах.

«Minecraft в кино» снимался за 150 млн долларов без учета расходов на дистрибуцию и рекламу. Variety пишет, что главным для создателей и режиссера Джареда Хесса остается реакция фанатов, а не мнения критиков, которые остались не в восторге. Кинокритик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий поставил блокбастеру оценку 5 из 10.

«Minecraft в кино» рассказывает о бывшем чемпионе мира по видеоиграм Гаррете Гаррисоне (Джейсон Момоа) и его разношерстной группе юных геймеров, которые прибывают в кубический мир. Там их встречает мастер-строитель Стив (Джек Блэк) и учит азам выживания — от добычи полезных ископаемых и крафта до борьбы с мобами. Оказывается, их проводник попал в эту вселенную через портал и остался обескуражен ее возможностями.

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