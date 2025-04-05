«Minecraft в кино» показал лучший кассовый дебют в 2025 году

Теперь прогнозы гласят, что «Minecraft в кино» принесет студиям Warner Bros. и Legendary более 150 млн долларов за первый уик-энд и войдет в топ-30 самых крупных дебютов внутри США за все времена. Данных о сборах в остальном мире пока нет, но в Китае комедия с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком уже заняла первое место на кассах.