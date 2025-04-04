Пешеходный мост Багратион в Москве закроют почти на весь апрель

С 7 по 26 апреля торгово-пешеходный мост Багратион в Москве закроется. Это связано с проведением технических работ, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
На время закрытия горожанам рекомендовали пользоваться Филевской линией метро, МЦК, МЦД 4 и 1 маршрутом речного электротранспорта.
24 марта сообщалось, что Багратион закрылся на капитальный ремонт до конца июля 2026 года. Это первая реконструкция моста с момента его открытия в 1997 году. Оттуда уже выехали торговые точки и общепит.
Рядом с Багратионом также готовятся к строительству нового 400-метрового небоскреба, который должен стать самым высоким офисным зданием в Москве. В нем не будет жилых апартаментов, зато появится бизнес-центр, смотровые площадки и рестораны.
Багратион планируют встроить в новый небоскреб. Эксперты, одобрившие проект, посчитали, что двухэтажный выход с моста — это неэффективно.