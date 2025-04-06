Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ

Александр Овечкин стал лучшим снайпером всех времен в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан «Вашингтон Кэпиталс» забил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд канадца Уэйна Гретцки.
Овечкин забил рекордний гол на шестой минуте второго периода. После этого счет стал 2:1 в пользу «Нью-Йорк Айлендерс».
Чтобы отпраздновать исторический момент, матч прервали. Российского хоккеиста поздравили игроки обеих команд, представители НХЛ и Уэйн Гретцки. Овечкин поблагодарил за поддержку своих товарищей, фанатов, друзей и семью — на арену к нему вышли его жена, сыновья и мама. Хоккеист отметил, что «хоккей — это командная игра» и без партнеров его достижение было бы невозможно.
Рекорд Уэйна Гретцки продержался 26 лет. Канадец забил 894-ю шайбу во время своего 1487 матча в НХЛ в марте 1999 года. Россиянину для достижения рекордной отметки потребовалось 1486 матчей. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» рассказывал, что приближаться к рекорду ему помогала поддержка самого Гретцки.
Овечкин начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005/2006, все это время выступая за «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году вместе со своей командой он завоевал Кубок Стэнли. А еще Овечкин ― трехкратный чемпион мира в составе сборной России.