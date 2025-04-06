Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ

Чтобы отпраздновать исторический момент, матч прервали. Российского хоккеиста поздравили игроки обеих команд, представители НХЛ и Уэйн Гретцки. Овечкин поблагодарил за поддержку своих товарищей, фанатов, друзей и семью — на арену к нему вышли его жена, сыновья и мама. Хоккеист отметил, что «хоккей — это командная игра» и без партнеров его достижение было бы невозможно.