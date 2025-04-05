Сценариста «Таксиста» Пола Шрейдера обвинили в домогательствах и отказе от выплаты компенсации

Сценариста фильмов «Таксист» и «Бешеный бык» Пола Шрейдера обвинили в сексуализированных домогательствах к бывшей помощнице и в отказе от выплаты ей компенсации. Об этом сообщает Variety.
26-летняя Джейн Доу утверждает, что в 2024 году Шрейдер насильно схватил ее и поцеловал, когда они были на премьере его фильма «О, Канада» на Каннском кинофестивале. По ее словам, она сопротивлялась, смогла высвободиться и выбежать из комнаты. Во время работы с режиссером ей приходилось терпеть «почти постоянные неуместные вопросы сексуального характера, а также непристойные и женоненавистнические комментарии», посетовала она.
В иске Доу написала, что Шрейдер неоднократно говорил о своей любви к ней и желании прикоснуться — как устно, так и письменно. В документе приводятся цитаты из электронных писем, которые он якобы ей отправлял, одно из них — от мая 2023 года — звучит так: «Я чувствую, что тебе не по себе от моей привязанности. Иногда у меня возникает чувство (не сегодня), что ты боишься, что я могу к тебе прикоснуться. <…> Я съеживаюсь при мысли, что ты боишься, что я могу прикоснуться».
Через три дня после инцидента, поделилась Доу, 78-летний Шрейдер позвал ее в свой гостиничный номер, заявив, что умирает, а затем показал свой пенис. Адвокаты девушки утверждают, что представители режиссера согласились на денежное урегулирование, но потом Шрейдер отказался от сделки. Защитники Доу обратились в суд штата Нью-Йорк, чтобы тот обязал режиссера к выполнению условий сделки.
Адвокат Шрейдера Филип Кесслер заявил, что режиссер не подписывал никакого соглашения. По его словам, то, как Доу описывает домогательства, «вводит в сильное заблуждение» из‑за «огромного количества неточностей». Девушка в течение трех с половиной лет сопровождала Шрейдера на многочисленных ужинах и фестивалях в качестве помощницы, добавил он.
По словам адвокатов Доу, девушку уволили в сентябре 2024-го, когда она отказалась от ухаживаний Шрейдера. Чтобы не выдвигать обвинений против режиссера, юристы Доу написали соглашение. Шрейдер отложил подписание, а затем сказал, что заболел и «не сможет жить с самим собой», если подпишет документ.