Сценариста «Таксиста» Пола Шрейдера обвинили в домогательствах и отказе от выплаты компенсации

В иске Доу написала, что Шрейдер неоднократно говорил о своей любви к ней и желании прикоснуться — как устно, так и письменно. В документе приводятся цитаты из электронных писем, которые он якобы ей отправлял, одно из них — от мая 2023 года — звучит так: «Я чувствую, что тебе не по себе от моей привязанности. Иногда у меня возникает чувство (не сегодня), что ты боишься, что я могу к тебе прикоснуться. <…> Я съеживаюсь при мысли, что ты боишься, что я могу прикоснуться».