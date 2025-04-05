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Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ

Сегодня в 06:00
Фото: Patrick Smith/Getty Images

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив 894-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Добраться до показателя Гретцки россиянину помог дубль в домашнем матче с «Чикаго Блэкхокс». Уже на третьей минуте Овечкин забил с передачи Дилана Строма, а в заключительном периоде реализовал численное преимущество броском из левой зоны вбрасывания. В игре со счетом 5:3 одержали победу «Вашингтон Кэпиталз».

Рекорд Уэйна Гретцки продержался 26 лет. Канадец забил 894-ю шайбу во время своего 1487 матча в НХЛ в марте 1999 года. Россиянину для достижения рекордной отметки потребовалось 1486 матчей. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» рассказывал, что приближаться к рекорду ему помогала поддержка самого Гретцки.

«Мы поговорили с ним [Уэйном Гретцки], и он сказал мне, что поддерживает меня. Я уверен, что он присоединится к команде и будет присутствовать на наших матчах», ― говорил Овечкин.

Россиянин также побил рекорд чешского хоккеиста Яромира Ягра по победным голам в лиге ― 136 против 135.

Овечкин начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005/2006, все это время выступая за «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году вместе со своей командой он завоевал Кубок Стэнли. А еще Овечкин ― трехкратный чемпион мира в составе сборной России.

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