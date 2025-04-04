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Пи Дидди предъявили новые обвинения в торговле людьми

Сегодня в 16:54
Фото: John Lamparski/Getty Images

Рэперу Пи Дидди предъявили новые обвинения по делу, где его подозревают в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает The Guardian.

Два новых иска стали дополнениями к обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В них утверждается, что Шон Комбс (настоящее имя рэпера) применял силу, мошенничал и принуждал женщин к оказанию коммерческих сексуальных услуг в период с 2021-го по 2024 год.

В обвинительном заключении, вынесенном федеральным большим жюри на Манхэттене, утверждается, что Комбс участвовал в перевозке женщины, указанной как Жертва-2, и секс-работниц для занятия проституцией в тот же период.

Ранее Комбс не признал себя виновным в сговоре с целью рэкета, торговле людьми для сексуальной эксплуатации и перевозке для организации проституцией. В новом обвинительном заключении появилось описание организации принудительного труда. Прокуроры заявляли, что рэпер использовал свою бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для сексуализированного насилия над женщинами в период с 2004-го по 2024 год.

Комбс подозревается в организации съемок сексуальных представлений с участием женщин и мужчин из секс-индустрии, некоторых из которых возили через границы штатов. Новый адвокат рэпера Марк Агнифило (предыдущий отказался без объяснений) заявил, что все участники сделали добровольный выбор.

Комбс проходит по пяти уголовным делам и находится в федеральной тюрьме в Бруклине, ожидая суда 5 мая. Он не признает вину.

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