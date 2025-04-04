Пи Дидди предъявили новые обвинения в торговле людьми

Ранее Комбс не признал себя виновным в сговоре с целью рэкета, торговле людьми для сексуальной эксплуатации и перевозке для организации проституцией. В новом обвинительном заключении появилось описание организации принудительного труда. Прокуроры заявляли, что рэпер использовал свою бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для сексуализированного насилия над женщинами в период с 2004-го по 2024 год.