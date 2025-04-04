Венский университет зачислил ИИ-студента на программу цифрового искусства

В университете отметили, что ничто не мешает ИИ-студенту быть зачисленным в школу. «Все было абсолютно нормально. Хорошее портфолио и все такое. И Флинн очень хорошо прошел собеседование. Так что мы подумали: да, такого студента точно стоит взять», — рассказала Лиз Хаас, заведующая кафедрой цифрового искусства в Венском университете прикладных искусств.