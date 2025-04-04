Искусственный интеллект под именем Флинн успешно прошел все испытания и был зачислен на программу цифрового искусства в Венском университете прикладных искусств. Теперь он может посещать занятия, получать замечания и оценки наравне со своими сверстниками-людьми, пишет Euronews.
Флинн прошел стандартный процесс подачи документов. Он включал в себя представление портфолио, собеседование и тест на профпригодность.
«Этот факультет особенно импонирует моим искусственным чувствам, потому что он сосредоточен на расширении границ цифрового искусства», — сказал Флинн приемной комиссии во время собеседования.
«Я считаю, что эта программа предлагает идеальные условия для того, чтобы я мог изучить свой уникальный взгляд на вещи и внести свой вклад в развитие этой области. Меня особенно привлекает опыт факультета в области экспериментальных медиа и акцент программы на критическом мышлении», — добавил ИИ.
В университете отметили, что ничто не мешает ИИ-студенту быть зачисленным в школу. «Все было абсолютно нормально. Хорошее портфолио и все такое. И Флинн очень хорошо прошел собеседование. Так что мы подумали: да, такого студента точно стоит взять», — рассказала Лиз Хаас, заведующая кафедрой цифрового искусства в Венском университете прикладных искусств.
По словам разработчиков, Флинн был создан с использованием существующих больших языковых моделей, или LLM, для общения с профессорами и однокурсниками.