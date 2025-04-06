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На Кубе планируют запустить такси на базе «Москвичей»

Сегодня в 10:40
Фото: Кузьмиченок Василий/Агентство «Москва»

Московские власти начали проработку с Кубой совместных проектов, включая запуск такси на базе автомобилей «Москвич». Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Сергей Собянин. Подробностей проекта он не уточнил.

В качестве других примеров сотрудничества с зарубежными странами он назвал международную аналитическую платформу Urban Transport Data и проведение в прошлом году в столице Международного транспортного саммита.

В ноябре 2024 года столичный дептранс сообщал, что Москва предоставит Кубе 50 автомобилей «Москвич». Таксопарки планируется организовать в Гаване и Варадеро.

Современные «Москвичи», выпускаемые на мощностях бывшего завода Renault в Москве, ― это переупакованные китайские машины. К примеру, модель «Москвич 3» — локализованная версия китайского кроссовера JAC JS4, а электромобиль «Москвич 3е» — его электрическая модификация. Автомобили собираются методом крупноузловой сборки, а большая часть комплектующих поступает из Китая.

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