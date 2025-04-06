Англиканская церковь устраивает соревнования по рестлингу, чтобы привлечь прихожан

Англиканская церковь святого Петра в английском городе Шипли начала устраивать соревнования по рестлингу, чтобы привлечь прихожан. Об этом рассказывает Associated Press.
Автор инициативы ― 37-летний проповедник Гарет Томпсон, который утверждает, что рестлинг и Иисус спасли его жизнь. Свои мероприятия он назвал Wrestling Church («Церковь Рестлинга») и с 2022 по 2024 год проводил их в бывшем ночном клубе, переоборудованном в церковь. Затем Гарет договорился перенести бои в настоящее церковное сооружение.
По мнению Гаррета, яркие персонажи и постановочные бои между добром и злом отлично сочетаются с христианской проповедью. «Когда я стал христианином, я начал смотреть на рестлинг через призму веры. Я начал видеть Давида и Голиафа. Каина и Авеля. Исава, у которого украли наследство. И я подумал: „Мы можем рассказывать эти истории“», ― отметил он.
Одна из причин, почему служители церкви согласились на проведение таких мероприятий, ― падение посещаемости. Согласно переписи 2021 года, менее половины жителей Англии и Уэльса считают себя христианами. Доля тех, кто не относит себя ни к какой религии, выросла за 10 лет с 25% до 37%.
«Приходится идти на некоторые риски», — отметила настоятельница церкви святого Петра Наташа Томас, признавшись, что уверенности в успехе проекта не было. Однако ставка на рестлинг оправдала ожидания ― на один из недавних боев пришли посмотреть почти 200 человек.
«Это не церковь в привычном понимании. Это точно не для всех, — добавила Томас. — Но мы привлекаем совершенно другую аудиторию, другое сообщество, которого у нас раньше не было».
Самим боям в церкви предшествует короткая проповедь и молитва. Хоть далеко не все посетители интересуются религиозной частью мероприятия, за первый год проведения соревнований по рестлингу в церкви крестили 30 человек.
Кроме субботних боев Гарет Томпсон организовал благотворительную организацию Kingdom Wrestling. В заднем помещении церкви проводятся тренировки для взрослых и детей, занятие по самообороне для женщин и по психическому здоровью для мужчин.