Англиканская церковь устраивает соревнования по рестлингу, чтобы привлечь прихожан

По мнению Гаррета, яркие персонажи и постановочные бои между добром и злом отлично сочетаются с христианской проповедью. «Когда я стал христианином, я начал смотреть на рестлинг через призму веры. Я начал видеть Давида и Голиафа. Каина и Авеля. Исава, у которого украли наследство. И я подумал: „Мы можем рассказывать эти истории“», ― отметил он.