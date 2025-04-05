Битцевский маньяк готов признаться еще в 11 убийствах

50-летний битцевский маньяк Александр Пичушкин убил не менее 49 человек (в основном мужчин) в 1992 году и 2001–2006 годах. При этом сам убийца утверждал, что убил 60 человек. Его задержали в 2006 году и приговорили к пожизненному заключению. Он отбывает срок в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.