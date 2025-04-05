Битцевский маньяк готов признаться еще в 11 убийствах

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк, готов признаться еще в 11 нераскрытых убийствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний РФ (ФСИН).
«Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы», — сообщили в пресс-бюро ведомства.
По словам сотрудников ФСИН, информация о причастности Пичушкина к нераскрытым преступлениям «была получена в ходе проведения совместных мероприятий» Главного оперативного управления ФСИН и Главного управления уголовного розыска МВД. Других подробностей не раскрывалось.
50-летний битцевский маньяк Александр Пичушкин убил не менее 49 человек (в основном мужчин) в 1992 году и 2001–2006 годах. При этом сам убийца утверждал, что убил 60 человек. Его задержали в 2006 году и приговорили к пожизненному заключению. Он отбывает срок в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.