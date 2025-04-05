Битцевский маньяк готов признаться еще в 11 убийствах

Вчера / 19:05
Умер Паша Техник
Сегодня / 08:53
В Москве запустят новый регулярный речной маршрут
Сегодня / 08:20
В Афганистане нашли, возможно, самого старого человека в мире. Мужчина утверждает, что ему 140 лет
Сегодня / 06:55
Эминем стал дедушкой
Сегодня / 06:00
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ
Вчера / 18:57
Тильда Суинтон откроет выставку о своем творчестве
Вчера / 17:55
Max снимет сериал по мотивам статьи о полиции Нью-Йорка
Вчера / 17:54
Трамп вновь отсрочил дедлайн продажи TikTok американскому владельцу на 75 дней
Вчера / 16:54
Пи Дидди предъявили новые обвинения в торговле людьми
Вчера / 16:53
Венский университет зачислил ИИ-студента на программу цифрового искусства
Вчера / 16:02
Карл III сыграл на морковке c участниками Лондонского овощного оркестра
Вчера / 15:54
Пешеходный мост Багратион в Москве закроют почти на весь апрель
Вчера / 14:30
Против Расселла Брэнда выдвинули обвинения в изнасиловании
Вчера / 14:27
Стримера JesusAVGN объявили иноагентом
Вчера / 14:09
Okko выпускает стендап-документалку о цыганах
Вчера / 13:57
Гай Ричи снимет сиквел «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом
Вчера / 13:41
В России появится единый реестр происшествий
Вчера / 13:09
Пирс Броснан согласился с Хелен Миррен, назвавшей франшизу о Джеймсе Бонде сексистской
Вчера / 12:54
Новый фильм с Арми Хаммером поменял название — «Гражданин-мститель» вместо «Темного рыцаря»
Вчера / 12:38
Крипто спасает раненого Супермена в новом отрывке из фильма Джеймса Ганна
Вчера / 12:26
Израиль, Иран и Мексика оказались самыми опасными странами для туризма по мнению россиян
Вчера / 12:02
Ученые собирают черепашьи слезы ― чтобы раскрыть одну из величайших загадок в биологии
Вчера / 11:50
Hollyshop и «Антон тут рядом» объединились, чтобы рассказать об аутизме и помочь детям с РАС
Вчера / 11:12
Композитор «Белого лотоса» ушел из проекта, пожаловавшись на «истеричную» обстановку
Вчера / 10:28
Продажи симулятора жизни inZOI превысили миллион копий за неделю
Вчера / 10:26
Инфлюэнсеров назвали угрозой для неконтактных народов после ареста блогера у Сентинельских островов
Вчера / 10:10
«Она наконец свободна»: в соцсетях обсуждают возможный уход Бьянки от Канье
Вчера / 09:07
В Германии пенсионерка оказалась заперта в супермаркете ― и всю ночь пила, курила и воровала

Битцевский маньяк готов признаться еще в 11 убийствах

Сегодня в 09:45
Фото: РЕН ТВ/«ВКонтакте»

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как битцевский маньяк, готов признаться еще в 11 нераскрытых убийствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний РФ (ФСИН).

«Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы», — сообщили в пресс-бюро ведомства.

По словам сотрудников ФСИН, информация о причастности Пичушкина к нераскрытым преступлениям «была получена в ходе проведения совместных мероприятий» Главного оперативного управления ФСИН и Главного управления уголовного розыска МВД. Других подробностей не раскрывалось.

50-летний битцевский маньяк Александр Пичушкин убил не менее 49 человек (в основном мужчин) в 1992 году и 2001–2006 годах. При этом сам убийца утверждал, что убил 60 человек. Его задержали в 2006 году и приговорили к пожизненному заключению. Он отбывает срок в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами