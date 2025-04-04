Умер Паша Техник

Рэпер Паша Техник умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта «Выжившие».
Павел Ивлев (настоящее имя рэпера) находился в госпитале в Таиланде. Врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения, констатировав смерть. Незадолго до этого «Выжившие» сообщали, что Технику «резко стало» плохо и его реанимировали.
Ева Корицкая подтвердила смерть бывшего мужа. Она находилась рядом, когда Техник умер.
Техника ввели в искусственную кому в тайской больнице, куда рэпер попал в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. У него случилось отравление, но чем оно было вызвано, не уточняется. «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писал, недавно он получил тяжелое отравление от запрещенных веществ, после чего ему потребовалась помощь врачей.
29 марта в телеграм-канале Техника появились подробности о состоянии артиста. Из медицинских заключений и результатов анализов следовало, что «риск летального исхода высок» из‑за полиорганной недостаточности и гемодинамической нестабильности. Друзья рэпера собирали деньги на его лечение.