Умер Паша Техник

Техника ввели в искусственную кому в тайской больнице, куда рэпер попал в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. У него случилось отравление, но чем оно было вызвано, не уточняется. «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писал, недавно он получил тяжелое отравление от запрещенных веществ, после чего ему потребовалась помощь врачей.