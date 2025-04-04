Умер Паша Техник

Сегодня / 14:27
Стримера JesusAVGN объявили иноагентом
Сегодня / 17:54
Трамп вновь отсрочил дедлайн продажи TikTok американскому владельцу на 75 дней
Сегодня / 16:54
Пи Дидди предъявили новые обвинения в торговле людьми
Сегодня / 16:53
Венский университет зачислил ИИ-студента на программу цифрового искусства
Сегодня / 16:02
Карл III сыграл на морковке c участниками Лондонского овощного оркестра
Сегодня / 15:54
Пешеходный мост Багратион в Москве закроют почти на весь апрель
Сегодня / 14:30
Против Расселла Брэнда выдвинули обвинения в изнасиловании
Сегодня / 14:09
Okko выпускает стендап-документалку о цыганах
Сегодня / 13:57
Гай Ричи снимет сиквел «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом
Сегодня / 13:41
В России появится единый реестр происшествий
Сегодня / 13:09
Пирс Броснан согласился с Хелен Миррен, назвавшей франшизу о Джеймсе Бонде сексистской
Сегодня / 12:54
Новый фильм с Арми Хаммером поменял название — «Гражданин-мститель» вместо «Темного рыцаря»
Сегодня / 12:38
Крипто спасает раненого Супермена в новом отрывке из фильма Джеймса Ганна
Сегодня / 12:26
Израиль, Иран и Мексика оказались самыми опасными странами для туризма по мнению россиян
Сегодня / 12:02
Ученые собирают черепашьи слезы ― чтобы раскрыть одну из величайших загадок в биологии
Сегодня / 11:50
Hollyshop и «Антон тут рядом» объединились, чтобы рассказать об аутизме и помочь детям с РАС
Сегодня / 11:12
Композитор «Белого лотоса» ушел из проекта, пожаловавшись на «истеричную» обстановку
Сегодня / 10:28
Продажи симулятора жизни inZOI превысили миллион копий за неделю
Сегодня / 10:26
Инфлюэнсеров назвали угрозой для неконтактных народов после ареста блогера у Сентинельских островов
Сегодня / 10:10
«Она наконец свободна»: в соцсетях обсуждают возможный уход Бьянки от Канье
Сегодня / 09:07
В Германии пенсионерка оказалась заперта в супермаркете ― и всю ночь пила, курила и воровала
Сегодня / 09:00
«Умер, завели, динамика положительная»: Паша Техник пережил клиническую смерть
Сегодня / 08:48
Всем актерам «Белого лотоса» платят одинаковый гонорар
Сегодня / 08:22
Изучение авиакатастроф в трейлере «Репетиции» Нейтана Филдера
Сегодня / 07:57
Из Москвы в Петербург запустили вагон-гостиницу
Сегодня / 07:06
Российские онлайн-кинотеатры значительно сократили выпуск оригинальных сериалов
Сегодня / 06:56
Лило спорит со Стичем в новом отрывке из киноадаптации
Сегодня / 06:37
Появились первые кадры из «Зверополиса-2»

Умер Паша Техник

Сегодня в 19:05

Рэпер Паша Техник умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта «Выжившие».

Павел Ивлев (настоящее имя рэпера) находился в госпитале в Таиланде. Врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения, констатировав смерть. Незадолго до этого «Выжившие» сообщали, что Технику «резко стало» плохо и его реанимировали.

Ева Корицкая подтвердила смерть бывшего мужа. Она находилась рядом, когда Техник умер.

Техника ввели в искусственную кому в тайской больнице, куда рэпер попал в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. У него случилось отравление, но чем оно было вызвано, не уточняется. «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писал, недавно он получил тяжелое отравление от запрещенных веществ, после чего ему потребовалась помощь врачей.

29 марта в телеграм-канале Техника появились подробности о состоянии артиста. Из медицинских заключений и результатов анализов следовало, что «риск летального исхода высок» из‑за полиорганной недостаточности и гемодинамической нестабильности. Друзья рэпера собирали деньги на его лечение.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами