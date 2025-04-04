Против Расселла Брэнда выдвинули обвинения в изнасиловании

Против комика и актера Рассела Брэнда выдвинули обвинения в сексуализированном насилии, непристойном нападении и оральном изнасиловании, сообщил The Guardian.
Брэнд предстанет перед судом в Лондоне 2 мая. Следователи отметили, что обвинения касаются четырех разных женщин, и призвали всех, кого затронули действия актера, сообщить об этом.
Утверждается, что Брэнд изнасиловал женщину в 1999 году в районе Борнмута, совершил непристойное нападение на женщину в 2001 году в районе Вестминстера в Лондоне, орально изнасиловал и совершил сексуализированное насилие над двумя женщинами в 2004–2005 годах в Вестминстере.
«Женщины, подавшие заявления, продолжают получать поддержку от специально обученных офицеров. Расследование остается открытым, и детективы просят всех, кто пострадал от этого дела, или тех, кто располагает какой‑либо информацией, обратиться в полицию», — сказал главный детектив Энди Ферфи.
Полиция начала расследование в отношении Брэнда в сентябре 2023 года после нескольких обращений, которые последовали за репортажами телеканала Channel 4 и газеты Sunday Times. Описанные в них инциденты произошли в период с 2006 по 2013 год. Одна из женщин рассказала, что комик вступил с ней в отношения, когда ему был 31 год, а она еще была 16-летней школьницей.
В том же году актриса массовки обвинила Брэнда в сексуализированном насилии во время съемок романтической комедии 2011 года «Артур, идеальный миллионер».
Комик отверг выдвинутые обвинения. Он заявил, что его отношения всегда были по обоюдному согласию.