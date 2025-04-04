Против Расселла Брэнда выдвинули обвинения в изнасиловании

Полиция начала расследование в отношении Брэнда в сентябре 2023 года после нескольких обращений, которые последовали за репортажами телеканала Channel 4 и газеты Sunday Times. Описанные в них инциденты произошли в период с 2006 по 2013 год. Одна из женщин рассказала, что комик вступил с ней в отношения, когда ему был 31 год, а она еще была 16-летней школьницей.