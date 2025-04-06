Рэпер из США совершил убийство и намекнул об этом в треке. Арестовать его помог клип

19-летнего Кэмерона Кайзера-младшего из Индианы арестовали по подозрению в убийстве. Выйти на него помогли его посты в соцсетях и рэп-трек, в котором он рассказывает о «разборках».
Убийство произошло в городе Форт-Уэйн еще в июле 2024 года. Жертвой стал 20-летний Жатен Максвелл. Он скончался от огнестрельных ранений в голову и бедро. На месте происшествия полицейские обнаружили около 27 гильз от патронов калибра 9 мм.
Подозреваемый в убийстве ― начинающий рэпер, который записывает треки под псевдонимом Thrusthard Clk. На его ютуб-канал подписаны 1800 человек, на инстаграм* — 13,8 тыс.
Как отмечает местное издание Wane со ссылкой на судебные документы, сразу после стрельбы Кайзер-младший опубликовал в соцсетях фразу «выстрел в голову».
Спустя всего несколько часов подросток выложил на ютубе видео, где читает рэп с отсылками к своему преступлению. В ролике он хвастается стрельбой и убийствами. В частности, он говорит: «Я должен закончить разборки, которые они начали. Если на брата наезжают, звони мне».
Один из свидетелей рассказал следователям, что Кайзер угрожал Максвеллу в соцсетях перед убийством. Сам подозреваемый признался полиции, что за несколько дней до стрельбы у него произошел конфликт с жертвой.
На момент ареста по обвинениям в убийстве Кайзер-младший уже содержался в исправительном учреждении по другому делу ― о нанесении побоев.
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