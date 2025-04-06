Рэпер из США совершил убийство и намекнул об этом в треке. Арестовать его помог клип

Спустя всего несколько часов подросток выложил на ютубе видео, где читает рэп с отсылками к своему преступлению. В ролике он хвастается стрельбой и убийствами. В частности, он говорит: «Я должен закончить разборки, которые они начали. Если на брата наезжают, звони мне».