Американец подтянулся 10 001 раз за сутки и вернул себе мировой рекорд

Сегодня / 06:00
Москву накрыл снегом циклон «Зион». В ближайшие сутки снегопады усилятся
Сегодня / 10:40
На Кубе планируют запустить такси на базе «Москвичей»
Сегодня / 09:33
Рэпер из США совершил убийство и намекнул об этом в треке. Арестовать его помог клип
Сегодня / 07:13
Англиканская церковь устраивает соревнования по рестлингу, чтобы привлечь прихожан
Вчера / 17:59
Умер кот Хатико, который семь лет охранял могилу хозяина в Дагестане
Вчера / 15:59
«Minecraft в кино» показал лучший кассовый дебют в 2025 году
Вчера / 15:56
«Трон: Арес» получил первый трейлер
Вчера / 12:46
Мошенники начали просить у детей «сдать в аренду» аккаунты в соцсетях
Вчера / 11:39
Сценариста «Таксиста» Пола Шрейдера обвинили в домогательствах и отказе от выплаты компенсации
Вчера / 09:45
Битцевский маньяк готов признаться еще в 11 убийствах
Вчера / 08:53
В Москве запустят новый регулярный речной маршрут
Вчера / 08:20
В Афганистане нашли, возможно, самого старого человека в мире. Мужчина утверждает, что ему 140 лет
Вчера / 06:55
Эминем стал дедушкой
Вчера / 06:00
Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ
4 апреля / 19:05
Умер Паша Техник
4 апреля / 18:57
Тильда Суинтон откроет выставку о своем творчестве
4 апреля / 17:55
Max снимет сериал по мотивам статьи о полиции Нью-Йорка
4 апреля / 17:54
Трамп вновь отсрочил дедлайн продажи TikTok американскому владельцу на 75 дней
4 апреля / 16:54
Пи Дидди предъявили новые обвинения в торговле людьми
4 апреля / 16:53
Венский университет зачислил ИИ-студента на программу цифрового искусства
4 апреля / 16:02
Карл III сыграл на морковке c участниками Лондонского овощного оркестра
4 апреля / 15:54
Пешеходный мост Багратион в Москве закроют почти на весь апрель
4 апреля / 14:30
Против Расселла Брэнда выдвинули обвинения в изнасиловании
4 апреля / 14:27
Стримера JesusAVGN объявили иноагентом
4 апреля / 14:09
Okko выпускает стендап-документалку о цыганах
4 апреля / 13:57
Гай Ричи снимет сиквел «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом
4 апреля / 13:41
В России появится единый реестр происшествий
4 апреля / 13:09
Пирс Броснан согласился с Хелен Миррен, назвавшей франшизу о Джеймсе Бонде сексистской

Американец подтянулся 10 001 раз за сутки и вернул себе мировой рекорд

Сегодня в 12:21

Труэтт Хэйнс из США во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса, установив новый рекорд по числу подтягиваний за сутки. На этот раз он выполнил 10 001 подтягивание, вернув себе титул.

Впервые Хэйнс побил рекорд по подтягиваниям два года назад, выполнив 8100 повторений. Но его достижение не продержалось и пары суток. Спустя считанные часы австралийский полицейский Гэри Ллойд обошел Труэтта на 500 подтягиваний и отобрал у него титул.

Свое состояние в то время Труэтт описывает как американские горки: «Я преодолел столько сомнений, боли и усталости — и все ради того, чтобы быть рекордсменом всего один день».

Эта мысль не давала ему покоя следующие девять месяцев, после чего Труэтт решил, что хочет не просто побить рекорд, но «уничтожить его». «Я понял о себе главное: я не сдаюсь. У меня нет суперсилы или каких‑то врожденных способностей, и вообще в жизни мне мало что давалось легко. Но у меня есть одно — я никогда не отказываюсь от своих целей», — сказал он.

Пока американец готовился к новой попытке, его результат побили еще раз ― в сентябре 2024-го ютубер Даг Censor Мартин сделал 9250 подтягиваний. Чтобы оторваться от конкурентов с запасом, Труэтт поставил цель — сделать не менее 10 тыс. Его вдохновлял бывший морской котик ВМС США и мотивационный спикер Дэвид Гоггинс, который в свое время удерживал рекорд в 4030 подтягиваний за сутки.

«Бывали недели, когда я делал по 2000 подтягиваний каждый день — 14 тыс. за семь дней, — вспоминает он. ― Я стал одержим идеей не просто побить рекорд, а стать первым человеком, который превысит пятизначную отметку в 10 тыс. повторов за 24 часа — или ничего».

1 февраля Труэтт осуществил задуманое. После 10 001-го подтягивания у него трясло тело и дрожали руки. Комментируя свой успех в соцсетях, он написал: «Единственная причина, по которой я смог дойти до этого момента, — это моя готовность становиться лучше с каждым днем».

Свой рекорд Труэтт посвятил благому делу: с помощью краудфандинга и активности в соцсетях он собрал 35 тыс. долларов в пользу фонда Miracle Foundation, который помогает сиротам и детям, оказавшимся в трудной ситуации.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами