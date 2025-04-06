Американец подтянулся 10 001 раз за сутки и вернул себе мировой рекорд

Труэтт Хэйнс из США во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса, установив новый рекорд по числу подтягиваний за сутки. На этот раз он выполнил 10 001 подтягивание, вернув себе титул.
Впервые Хэйнс побил рекорд по подтягиваниям два года назад, выполнив 8100 повторений. Но его достижение не продержалось и пары суток. Спустя считанные часы австралийский полицейский Гэри Ллойд обошел Труэтта на 500 подтягиваний и отобрал у него титул.
Свое состояние в то время Труэтт описывает как американские горки: «Я преодолел столько сомнений, боли и усталости — и все ради того, чтобы быть рекордсменом всего один день».
Эта мысль не давала ему покоя следующие девять месяцев, после чего Труэтт решил, что хочет не просто побить рекорд, но «уничтожить его». «Я понял о себе главное: я не сдаюсь. У меня нет суперсилы или каких‑то врожденных способностей, и вообще в жизни мне мало что давалось легко. Но у меня есть одно — я никогда не отказываюсь от своих целей», — сказал он.
Пока американец готовился к новой попытке, его результат побили еще раз ― в сентябре 2024-го ютубер Даг Censor Мартин сделал 9250 подтягиваний. Чтобы оторваться от конкурентов с запасом, Труэтт поставил цель — сделать не менее 10 тыс. Его вдохновлял бывший морской котик ВМС США и мотивационный спикер Дэвид Гоггинс, который в свое время удерживал рекорд в 4030 подтягиваний за сутки.
«Бывали недели, когда я делал по 2000 подтягиваний каждый день — 14 тыс. за семь дней, — вспоминает он. ― Я стал одержим идеей не просто побить рекорд, а стать первым человеком, который превысит пятизначную отметку в 10 тыс. повторов за 24 часа — или ничего».
1 февраля Труэтт осуществил задуманое. После 10 001-го подтягивания у него трясло тело и дрожали руки. Комментируя свой успех в соцсетях, он написал: «Единственная причина, по которой я смог дойти до этого момента, — это моя готовность становиться лучше с каждым днем».
Свой рекорд Труэтт посвятил благому делу: с помощью краудфандинга и активности в соцсетях он собрал 35 тыс. долларов в пользу фонда Miracle Foundation, который помогает сиротам и детям, оказавшимся в трудной ситуации.