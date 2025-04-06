Американец подтянулся 10 001 раз за сутки и вернул себе мировой рекорд

Эта мысль не давала ему покоя следующие девять месяцев, после чего Труэтт решил, что хочет не просто побить рекорд, но «уничтожить его». «Я понял о себе главное: я не сдаюсь. У меня нет суперсилы или каких‑то врожденных способностей, и вообще в жизни мне мало что давалось легко. Но у меня есть одно — я никогда не отказываюсь от своих целей», — сказал он.