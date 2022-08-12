Мультсериал «Аркейн» получил три «Эмми» за достижения в анимации

Американская академия телевизионных искусств и наук объявила лауреатов «Эмми» в пяти категориях — «Анимация», «Костюмы», «Прически», «Макияж» и «Моушн-дизайн».

Сразу три упоминания в категории «Анимация» получили сотрудники французской студии Fortiche, работавшей над мультсериалом «Аркейн» по игре League of Legends: художница по цветовому сценарию Анн-Лор То (серия The Boy Saviour), арт-директор Жюльен Жоржель (серия Happy Progress Day!) и художник по фону Бруно Коутино (серия When These Walls Come Tumbling Down).

Также в этой номинации награды заработали художник-раскадровщик Лекси Наут, работавший над мультсериалом «Пацаны: Осатанелые», аниматор Кесси Салангад, снимавшая «Этот Дом» для Netflix, и дизайнер персонажей для «Любовь, смерть и роботы» Альберто Мьельго.

В категории «Лучшие костюмы» упоминания удостоились художники по костюмам реалити-шоу «Мы здесь» от HBO. За выдающиеся прически отметили парикмахеров шоу «Annie Live!», за макияж — визажистов модного конкурса «Legendary» и вновь шоу «Мы здесь». Призы за моушн-дизайн получили креативные и арт-директора детективного сериала «Домой до темноты» от Apple TV+.

Лауреаты получат свои награды 3 сентября на церемонии Creative Arts. Вручать «Эмми» в основных номинациях будут 12 сентября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

расскажите друзьям