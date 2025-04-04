Max снимет сериал по мотивам статьи о полиции Нью-Йорка

Max получил права на создание драматического сериала по мотивам статьи Vanity Fair, посвященной полиции Нью-Йорка. Об этом сообщает Variety.
Статья под заголовком «Конфиденциальность полиции Нью-Йорка: внутри самого нетрадиционного антитеррористического подразделения Америки» опубликовал Адам Сиральски в феврале 2025 года, которые теперь будет исполнительным продюсером нового шоу. В настоящее время ведутся поиски сценариста и шоураннера.
«Конфиденциальность полиции Нью-Йорка» рассказывает историю замкомиссара полиции Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Ребекки Вайнер и ее работе. Так, она и ее команда сорвали предполагаемые заговоры ИГИЛ* и планы Ирана по убийству бывших американских чиновник.
Как пишет Variety, сериалу мог бы подойти процедурный формат, к которому все больше тяготеют стриминги, отказываясь от высокобюджетных шоу.
«Конфиденциальность полиции Нью-Йорка» стала второй статьей Сиральски, которую переносят на экраны. В 2024 году начались разработка сериала по мотивам его статьи «Пленных не брать», который выпустят на Hulu. Журналист также работал консультантом в драматическом сериале Paramount «Агентство» и шоу Netflix «Рекрут».
* ИГИЛ — запрещенная в РФ организация.