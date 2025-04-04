Max снимет сериал по мотивам статьи о полиции Нью-Йорка

«Конфиденциальность полиции Нью-Йорка» стала второй статьей Сиральски, которую переносят на экраны. В 2024 году начались разработка сериала по мотивам его статьи «Пленных не брать», который выпустят на Hulu. Журналист также работал консультантом в драматическом сериале Paramount «Агентство» и шоу Netflix «Рекрут».