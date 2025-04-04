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Тильда Суинтон откроет выставку о своем творчестве

Вчера в 18:57
Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Тильда Суинтон анонсировала выставку, посвященную ее творчеству. Экспозиции появятся в киномузее Eye в Амстердаме, сообщает The Hollywood Reporter (THR).

Выставка получила название «Tilda Swinton — Ongoing» («Тильда Суинтон — продолжение»). Актриса представит восемь работ, созданных вместе с режиссерами Педро Альмодоваром, Лукой Гуаданьино, Джоанной Хогг и Джимом Джармушем.

«[Музей] Eye дал мне возможность поразмышлять о механике моей работы за последние 40 лет», — сказала Суинтон.

На выставке покажут перфоманс и инсталляцию, созданные с директором Фонда Аззедина Алайи Оливье Сайяром, снимки фотографа Тима Уокера, а также пленочные материалы, снятые Суинтон.

С 2012 года Eye организовал ряд выставок, посвященных кино, искусству движущегося изображения и режиссерам, но на выставка «Tilda Swinton — Ongoing» посвящена актерскому искусству. «Актеры и исполнители часто рассматриваются как пассивные сосуды, которые должны быть заполнены или сформированы режиссерами», — признает Суинтон и предлагает «сфокусироваться на потенциале соавторства».

Открытие «Tilda Swinton — Ongoing» запланировано на 28 сентября, закрытие — на 8 февраля 2026 года.

В марте Суинтон объявила о перерыве в своей кинокарьере. вернется домой в Шотландию и не будет планировать никаких проектов некоторое время. При этом она подчеркнула, что не уходит из кино.

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