Тильда Суинтон откроет выставку о своем творчестве

Тильда Суинтон анонсировала выставку, посвященную ее творчеству. Экспозиции появятся в киномузее Eye в Амстердаме, сообщает The Hollywood Reporter (THR).
Выставка получила название «Tilda Swinton — Ongoing» («Тильда Суинтон — продолжение»). Актриса представит восемь работ, созданных вместе с режиссерами Педро Альмодоваром, Лукой Гуаданьино, Джоанной Хогг и Джимом Джармушем.
«[Музей] Eye дал мне возможность поразмышлять о механике моей работы за последние 40 лет», — сказала Суинтон.
На выставке покажут перфоманс и инсталляцию, созданные с директором Фонда Аззедина Алайи Оливье Сайяром, снимки фотографа Тима Уокера, а также пленочные материалы, снятые Суинтон.
С 2012 года Eye организовал ряд выставок, посвященных кино, искусству движущегося изображения и режиссерам, но на выставка «Tilda Swinton — Ongoing» посвящена актерскому искусству. «Актеры и исполнители часто рассматриваются как пассивные сосуды, которые должны быть заполнены или сформированы режиссерами», — признает Суинтон и предлагает «сфокусироваться на потенциале соавторства».
Открытие «Tilda Swinton — Ongoing» запланировано на 28 сентября, закрытие — на 8 февраля 2026 года.
В марте Суинтон объявила о перерыве в своей кинокарьере. вернется домой в Шотландию и не будет планировать никаких проектов некоторое время. При этом она подчеркнула, что не уходит из кино.