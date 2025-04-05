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«Трон: Арес» получил первый трейлер

Сегодня в 15:56
Фото: Disney/YouTube

Disney выложил первый трейлер продолжение «Трона». Новый фильм с подзаголовком «Арес» выйдет в зарубежный прокат 10 октября.

Главные роли в «Троне: Аресе» сыграли Джаред Лето и Эван Питерс, который появились в трейлере. В видео показали погоню с участием полиции, от которой персонажи успешно избавляются.

«Арес» стал третьим фильмом из научно-фантастической франшизы «Трон». Самый первый фильм вышел в 1982 году, сиквел «Наследие» — в 2010-м.

Лето досталась роль Ареса, одну из программ из цифровой вселенной, которой поручено войти в реальный мир. Питерс сыграл Джулиана Диллинджера, однофамильца со злодеем Эдом Диллинджером из оригинального «Трона». В новом фильме также появится Джефф Бриджес в роли Кевина Флинна из двух предыдущих лент.

Съемки «Ареса» завершились в мае 2024 года, сообщал режиссер Йоаким Реннинг. Они шли по ночам на протяжении шести недель.

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