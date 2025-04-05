«Трон: Арес» получил первый трейлер

Лето досталась роль Ареса, одну из программ из цифровой вселенной, которой поручено войти в реальный мир. Питерс сыграл Джулиана Диллинджера, однофамильца со злодеем Эдом Диллинджером из оригинального «Трона». В новом фильме также появится Джефф Бриджес в роли Кевина Флинна из двух предыдущих лент.