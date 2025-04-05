В Москве запустят новый регулярный речной маршрут

Круглогодичный речной городской транспорт заработал в Москве в июне 2023 года. На первом этапе суда поехали от причала «Киевский» до остановки Сердце столицы. Второй маршрут ЗИЛ — Печатники связал между собой районы юга и юго-востока города в сентябре 2023 года. Позже на первом маршруте был добавлен причал «Краснопресненский парк», а на втором ― три причала: «Нагатинский», «Затон Новинки» и «Коломенская набережная».