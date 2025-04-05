В Москве запустят новый регулярный речной маршрут

В этом году в Москве запустят третий регулярный речной маршрут Новоспасский — ЗИЛ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
Новый маршрут свяжет четыре района ― Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье. Всего будет шесть остановок, на четырех из которых заработают новые причалы ― «Симоновский», «Торпедо», «Дербеневская набережная» и «Новоспасский».
Парк речного транспорта пополнится 10 новыми электросудами. Собянин также сообщил, что современные речные электросуда начнут производить на новой верфи в Нагатинском Затоне.
Круглогодичный речной городской транспорт заработал в Москве в июне 2023 года. На первом этапе суда поехали от причала «Киевский» до остановки Сердце столицы. Второй маршрут ЗИЛ — Печатники связал между собой районы юга и юго-востока города в сентябре 2023 года. Позже на первом маршруте был добавлен причал «Краснопресненский парк», а на втором ― три причала: «Нагатинский», «Затон Новинки» и «Коломенская набережная».