Москву накрыл снегом циклон «Зион». В ближайшие сутки снегопады усилятся

Сильный снег и метель ожидаются в Москве 6 апреля, высота снежного покрова составит 5-10 сантиметров. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду и с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ожидается в районе 0 ― минус 3 градуса.
Все из‑за циклона «Зион», который накрыл центральную Россию. В ночь на 6 апреля в столице выпало 3 миллиметра осадков, а на юге Подмосковья ― 15 миллиметров, это 43% от месячной нормы.
«Снегопады идут практически в широтном направлении с запада на восток — в Смоленской, Калужской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях, южнее — осадки переходят в дождь. И это только начало», ― отметил Тишковец в своем телеграм-канале.
Снег будет продолжаться всю неделю, а к ее окончанию появятся сугробы высотой до 10-15 сантиметров, прогнозирует синоптик.
Только 6 апреля в Москве ожидается выпадение 28 миллиметров снега, еще 15 миллиметров — в понедельник. Таким образом, за эти два дня в городе выпадет более месячной нормы осадков.
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