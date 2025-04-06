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«Minecraft в кино» показал лучший старт в прокате среди всех экранизаций видеоигр

Сегодня в 17:05
Фото: Warner Bros.

«Minecraft в кино» заработал за первый уик-энд 301 млн долларов в мировом прокате, из которых 157 млн ― в США. Он превзошел прогнозы на десятки миллионов долларов, сообщает The Hollywood Reporter.

На внутреннем рынке фильм показал лучший старт среди всех экранизаций видеоигр. Он обошел «Братьев Супер Марио», которые за первые три дня заработали в Штатах 146,4 млн.

Как отмечает THR, фильм с ярким звездным составом вышел очень вовремя ― на фоне падения кассовых сборов. «„Minecraft“ стал тем самым зарядом уверенности, которого так не хватало голливудским студиям и владельцам кинотеатров после провалов вроде „Белоснежки“ от Disney», ― пояснило издание.

«Мы безмерно рады, что „Minecraft в кино“ так тепло принят зрителями по всему миру, — прокомментировали руководители Warner Bros. Майкл Де Лука и Памела Эбди. ― Путь „Minecraft“ на экраны занял почти десятилетие — его курировал Джесси Эрман из WBP и его команда, и мы рады, что их усилия дали такой мощный результат».

«Minecraft в кино» основан на одной из самых продаваемых видеоигр в истории. По сюжету бывший чемпион мира по видеоиграм Гаррет Гаррисон вместе с группой юных геймеров попадают в кубический мир. Там их встречает мастер-строитель Стив и учит азам выживания — от добычи полезных ископаемых и крафта до борьбы с мобами.

Главные роли в картине исполнили Джек Блэк, Джейсон Момоа, Себастьян Юджин Хансен, Эмма Майерс и Даниэль Брукс. Режиссером выступил Джаред Хесс, в том числе известный по работе над «Наполеоном Динамитом» и «Суперначо».

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