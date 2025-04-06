«Minecraft в кино» показал лучший старт в прокате среди всех экранизаций видеоигр

«Мы безмерно рады, что „Minecraft в кино“ так тепло принят зрителями по всему миру, — прокомментировали руководители Warner Bros. Майкл Де Лука и Памела Эбди. ― Путь „Minecraft“ на экраны занял почти десятилетие — его курировал Джесси Эрман из WBP и его команда, и мы рады, что их усилия дали такой мощный результат».