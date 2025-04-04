Стримера JesusAVGN объявили иноагентом

По данным ведомства, Губанов занимался распространением материалов иноагентов, «недостоверную информацию» о политике и избирательной системе РФ, а также «выступал против специальной военной операции» на территории Украины. Стример проживает в США. Ранее против него возбуждали административное дело по статье о дискредитации армии РФ после стрима про боевые действия в Курской области.