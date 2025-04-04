Стримера JesusAVGN объявили иноагентом

Стримера Алексея Губанова, известного под ником JesusAVGN, и кинокритика Екатерину Барабаш признали иностранными агентами. Всего реестр пополнился пятью новыми участниками, следует с сайта Минюста РФ.
По данным ведомства, Губанов занимался распространением материалов иноагентов, «недостоверную информацию» о политике и избирательной системе РФ, а также «выступал против специальной военной операции» на территории Украины. Стример проживает в США. Ранее против него возбуждали административное дело по статье о дискредитации армии РФ после стрима про боевые действия в Курской области.
В абзаце о Барабаш подчеркивается, что кинокритик делилась «недостоверными сведениями, направленными на формирование негативного образа», и «взаимодействует с иностранными СМИ». В конце февраля ее отправили под домашний арест по делу о военных фейках.
В реестр иноагентов также включили создателя телеканала «Ваше общественное телевидение!» Алексея Лушникова, музыканта Славу Толстого и издание «Гласная».